1 marca 2026 roku wystartowała 18. edycja „Tańca z Gwiazdami” w telewizji Polsat. Już na początku sezonu wydarzyło się coś, co wywołało prawdziwe poruszenie wśród widzów, celebrytów i fotoreporterów. Na widowni pojawił się Mikołaj „Bagi” Bagiński - zwycięzca 17. edycji. Nie przybył jednak sam. W studiu pojawił się ucharakteryzowany sobowtór Bagiego, który natychmiast zwrócił uwagę wszystkich obecnych w studiu.

Przebrany Bagi i jego sobowtór. Zamieszanie, którego nikt się nie spodziewał

Zaskoczenie sięgnęło zenitu, gdy okazało się, że prawdziwy Bagi postanowił pojawić się incognito - z gęstą peruką, doklejonym zarostem, okularami i elegancką kamizelką, przez co praktycznie nikt go nie rozpoznał. Jednak to nie koniec szoku, bo na widowni obecny był również sobowtór Bagiego. Ta tajemnicza osoba nie tylko siedziała przy stoliku VIP-ów, ale aktywnie brała udział w wydarzeniach. Pozowała na ściance, udzielała wywiadów reporterom i robiła sobie zdjęcia z fanami oraz innymi celebrytami.

Sam Bagi z doklejonym zarostem został zauważony przez jedną z dziennikarek radia RMF FM. Nawet po zadanym wprost pytaniu: "Szukam Mikołaja Bagiego Bagińskiego?" ani na chwilę nie wyszedł z roli.

Też właśnie go szukam, bo chciałbym z nim zdjęcie sobie zrobić odpowiedział przebrany Bagi.

Fani w szoku. Media społecznościowe zalała fala komentarzy

Sytuacja błyskawicznie została dostrzeżona przez fanów i media. Zdezorientowani widzowie nie wiedzieli, kto jest kim. Komentarze w mediach społecznościowych były natychmiastowe. Wiele osób dało się nabrać, że mają do czynienia z prawdziwym Bagim, tymczasem rozbawiony influencer aktywnie śledził zamieszanie na swoim profilu w mediach społecznościowych i podsycał atmosferę.

Grubo Bagi to wymyślił

Co wy knujecie? pisali zdezorientowani internauci.

Kulisy zamieszania. Relacje świadków i komentarze celebrytów

Zarówno przebrany Bagi, jak i jego sobowtór, stanowili główną atrakcję wieczoru – nawet bardziej niż występy taneczne na parkiecie. Według świadków cytowanych przez media, przebrany Bagi siedział na widowni wśród publiczności, podczas gdy jego sobowtór udzielał wywiadów i pozował do zdjęć obok znanych osobistości, takich jak Mateusz Banasiuk czy Barbara Bursztynowicz. Reporterzy relacjonowali, że charakteryzacja była tak przekonująca, iż nawet osoby z branży show-biznesowej miały problem z odróżnieniem oryginału od sobowtóra.

Cała sytuacja błyskawicznie stała się jednym z najgorętszych tematów w mediach. Magda Tarnowska, taneczna partnerka Bagiego z poprzedniej edycji, oficjalnie potwierdziła, że to właśnie on ukrywał się w przebraniu. Sobowtór Bagiego odegrał swoją rolę perfekcyjnie, a zamieszanie na widowni nie miało sobie równych w historii programu.

