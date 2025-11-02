Iwona Pavlović urodziła się 2 listopada, a w tym roku obchodzi swoje 63. urodziny.Z tej okazji Polsat, stacja emitująca "Taniec z Gwiazdami", z którym jurorka związana jest od początków istnienia show w Polsce, opublikowała w mediach społecznościowych specjalny post z życzeniami dla Pavlović. Niestety, radosne chwile stały się przysłowiową "wodą na młyn", a w komentarzach zawrzało. Internauci są dla Iwony Pavlović bezlitośni nawet w tak wyjątkowym dla niej dniu.

Iwona Pavlović kończy 63 lata. Urodzinowy post Polsatu wywołał burzę

W tym roku urodziny najbardziej surowej jurorki "Tańca z Gwiazdami" wypadają w niedzielę, co zbiega się z najnowszym odcinkiem show, w którym nie tylko zobaczymy jego dawnych uczestników, ale też będziemy świadkami zaciekłej walki obecnych graczy o Kryształową Kulę. Z tej okazji, stacja Polsat postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić urodziny Iwony Pavlović, publikując w sieci pełne ciepła życienia.

Iwonko, wszystkiego najpiękniejszego. Niech każdy dzień wiruje w rytmie samby szczęścia, rumby miłości i walca sukcesów - napisano.

Choć intencje wydawały naprawdę szczere i dobre, publikacja spotkała się z niespodziewaną reakcją. W komentarzach pod postem zawrzało. Zamiast życzeń, pojawiła się fala negatywnych opinii na temat pracy Pavlović jako jurorki. Internauci nie kryli oburzenia decyzjami podejmowanymi przez "Czarną mambę" w ostatnich odcinkach programu.

Internauci nie oszczędzają Iwony Pavlović nawet w dniu jej urodzin

W komentarzach pod urodzinowym postem stacji Polsat, intrenauci zarzucili Iwonie Pavlović brak obiektywizmu i sprawiedliwości w ocenianiu uczestników tanecznego show. Komentarze były jednoznaczne:

Życzę pani obiektywizmu i tego, żeby pani nie kierowała się w ocenianiu tym, kogo pani lubi, a kogo nie.

Życzę wystawiania zasłużonych wysokich ocen dla tych którzy na to zasługują.

Sprawiedliwości w ocenianiu uczestników - czytamy w komentarzach.

Internauci w komentarzach nie zostawili suchej nitki na jurorce. Słowa krytyki dotyczyły nie tylko ostatniego odcinka programu, ale również ogólnej postawy Pavlović, która, mimo że jest cenioną postacią świata tańca, często oskarżana jest o surowość i nieprzychylne traktowanie niektórych uczestników.

Afera po odpadnięciu Kaczorowskiej i Rogacewicza. Widzowie mówią o niesprawiedliwości

Fala niezadowolenia w komentarzach nasiliła się po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”, w którym program opuścili Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Według wielu fanów był to niesprawiedliwy werdykt, ponieważ para prezentowała wyższy poziom taneczny niż, ich zdaniem, Tomasz Karolak czy Barbara Bursztynowicz, którzy wciąż biorą udział w programie. Decyzja jury, a w szczególności Iwony Pavlović, wzbudziła ogromne kontrowersje. Krytyka nasiliła się również po tym, jak Kaczorowska wygłosiła emocjonalną przemowę i wraz z partnerem opuściła studio, rezygnując z zaplanowanej transmisji na żywo w mediach społecznościowych.

Pavlović pod ogniem krytyki mimo długiej kariery w show

Iwona Pavlović związana jest z "Tańcem z gwiazdami” od samego początku. Od lat zasiada w jury programu i zyskała przydomek "Czarna mamba" ze względu na surowe i bezkompromisowe oceny. Choć ceniona za profesjonalizm, niejednokrotnie mierzy się z falą krytyki ze strony widzów. Urodzinowy post Polsatu przypomniał, że nawet tak długoletnia obecność w programie nie chroni jurorki przed niezadowoleniem ze strony fanów.

