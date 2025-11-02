Najnowsza, jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazda" dostarcza widzom Polsatu ogromnych emocji, a w mediach wciąż huczy o ostatnim odcinku i zachowaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza tuż po eliminacji z programu. A jak swoją przygodę z tanecznym show wspomina Joanna Koroniewska, która wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" w 2006 roku?

Joanna Koroniewska w szczerym wyznaniu na temat "Tańca z Gwiazdami"

Joanna Koroniewska wzięła udział w 3. polsatowej odsłonie "Tańca z Gwiazdami", gdzie udało jej się dojść aż do półfinału programu. Znana z ogromnego humoru i dystansu do siebie aktorka w rozmowie z naszym reporterem zdobyła się na szczere wyznanie na temat produkcji.

Doszłam aż do półfinału, nie wiem, jak to się stało. Wyparłam to, jak traumę - wyznała z rozbawieniem Joanna Koroniewska.

Joanna Koroniewska, podkreśliła również, jak bardzo był to wymagający okres w jej życiu

To jest rodzaj tak intensywnej pracy, że gdy posiada się jeszcze dzieci, to jest to właściwie jest to praca dla całej rodziny - mówi o realizacji telewizyjnych programów.

Kontrowersje wokół najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Tuż po rezygnacji Mai Bohosiewicz z tanecznego show, takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali wyeliminowani z "Tańca z Gwiazdami" a ich kąśliwe słowa na temat pozostałych uczestników i ucieczka ze studia bez pożegnania z produkcją odbiła się w mediach szerokim echem.

Teraz wszyscy zastanawiają się, czy Kaczorowska i Rogacewicz pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami", szczególnie ze względu na okoliczności ich odejścia z programu oraz niedawny występ Kabaretu K2, który nie zostawił na nich suchej nitki.

W rozmowie z naszym reporterem Joanna Koroniewska zdradziła, czy jeszcze raz zdecydowałaby się na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła.

