Joanna Koroniewska wraca wspomnieniami do "Tańca z Gwiazdami": "Wyparłam to, jak traumę"
Niemal dwie dekady temu Joanna Koroniewska wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz ukochana żona Macieja Dowbora zdobyła się na szczere wyznanie na temat produkcji. Takich słów nikt się nie spodziewał.
Najnowsza, jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazda" dostarcza widzom Polsatu ogromnych emocji, a w mediach wciąż huczy o ostatnim odcinku i zachowaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza tuż po eliminacji z programu. A jak swoją przygodę z tanecznym show wspomina Joanna Koroniewska, która wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" w 2006 roku?
Joanna Koroniewska w szczerym wyznaniu na temat "Tańca z Gwiazdami"
Joanna Koroniewska wzięła udział w 3. polsatowej odsłonie "Tańca z Gwiazdami", gdzie udało jej się dojść aż do półfinału programu. Znana z ogromnego humoru i dystansu do siebie aktorka w rozmowie z naszym reporterem zdobyła się na szczere wyznanie na temat produkcji.
Doszłam aż do półfinału, nie wiem, jak to się stało. Wyparłam to, jak traumę
Joanna Koroniewska, podkreśliła również, jak bardzo był to wymagający okres w jej życiu
To jest rodzaj tak intensywnej pracy, że gdy posiada się jeszcze dzieci, to jest to właściwie jest to praca dla całej rodziny
Kontrowersje wokół najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"
Tuż po rezygnacji Mai Bohosiewicz z tanecznego show, takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali wyeliminowani z "Tańca z Gwiazdami" a ich kąśliwe słowa na temat pozostałych uczestników i ucieczka ze studia bez pożegnania z produkcją odbiła się w mediach szerokim echem.
Teraz wszyscy zastanawiają się, czy Kaczorowska i Rogacewicz pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami", szczególnie ze względu na okoliczności ich odejścia z programu oraz niedawny występ Kabaretu K2, który nie zostawił na nich suchej nitki.
W rozmowie z naszym reporterem Joanna Koroniewska zdradziła, czy jeszcze raz zdecydowałaby się na udział w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła.
Zobacz także: