W szóstym odcinku 12. edycji popularnego programu „Taniec z Gwiazdami” jurorka Iwona Pavlović rzuciła nieoczekiwane wyzwanie uczestniczce Katarzynie Zillmann. Pavlović zasugerowała, aby sportsmenka pojawiła się na parkiecie w sukience i na wysokich obcasach. Ten pozornie niewinny gest rozpętał burzę komentarzy w mediach społecznościowych i podzielił widzów programu. Sama sportsmenka nie kryła zaskoczenia, a teraz sprawa ma ciąg dalszy!

Reklama

Iwona Pavlović rzuca wyzwanie Katarzynie Zillmann w programie „Taniec z Gwiazdami”

Katarzyna Zillmann znana jest z tego, że konsekwentnie przełamuje stereotypy związane z płcią i modą. Często łączy w swoich stylizacjach elementy typowo męskie i kobiece, co stawia ją w kontrze do tradycyjnych oczekiwań. Propozycja Pavlović była dla niej czymś więcej niż tylko kostiumowym eksperymentem początkowo była próbą narzucenia kobiecego archetypu, ale kiedy okazało się, że jest to po prostu wyzwanie, wtedy Zillmann jako sportsmenka zdecydowała się je rozważyć. Podkreśliła też, że ubranie w żaden sposób jej nie definiuje kobiecości.

Dla mnie kobiecości nie definiuje się poprzez ubiór czy zachowanie mówiła wprost Zillmann w programie.

Katarzyna Zillmann zabrała głos przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami"

Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" w obliczu burzy rozpętanej podczas odcinka ws. sukienki znów zabrała głos. Na swoim Instagramie opublikowała nagranie, w którym wyjaśniła swoje stanowisko i podkreśla, że nie chce tańczyć w stroju, który nie odzwierciedla jej tożsamości.

Pani Iwona rzuciła mi wyzwanie tańca w sukience. I ja tu naprawdę jestem po to, aby wszystkie wyzwania brać na klatkę, ale jest jeden szkopuł. Mianowicie, nie chciałabym, aby mój potencjalny taniec w sukience został odebrany jako 'kobiece przebudzenie'. Bo absolutnie jestem tu po to, aby te schematy odrzucać. Być również dla tych dziewczyn, które uwielbiają wolność wyboru i nie czują presji zakładania sukienek na różne funkcje społeczne. napisała na Instagramie Katarzyna Zillmann

Iwona Pavlović zabrała głos ws. wyzwania rzuconego Katarzynie Zillmann

Iwona Pavlović nie mogła przejść obojętnie obok słów Zillmann i wyjaśniła, co konkretnie miała na myśli, proponując założenie sukienki uczestniczce.

Pamiętajcie, to wyzwanie i zgadzam się z Kasią... Żadne przebudzenie, ale... Tak po prostu Kasia, jak czujesz. Masz być sobą, tak jak i ja chcę być zawsze sobą. Poczujesz... zatańczysz. Nie poczujesz... Nie zatańczysz napisała Iwona Pavlović na Instagramie.

Sądzicie, że Zillmann wystąpi w sukience w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"? A może zdecyduje się na coś naprawdę spektakularnego?

Iwona Pavlović tuż przed nową edycją "Tańca z gwiazdami" przekazała takie wieści/Fot. Adam Jankowski/REPORTER

Zobacz także:

Reklama