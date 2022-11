Iwona Pavlović karci Ilonę Krawczyńską! Poszło o jej zachowanie w finale "Tańca z Gwiazdami"

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał ogromne emocje wśród fanów programu. O wejście do wielkiego finału walczyły trzy pary: Joanna Mazur i Jan Kliment, Macademian Girl i Rafał Maserak oraz Tomasz "Gimer" Działowy i Natalia Głębocka. Jurorzy byli zachwyceni występami Joanny Mazur i Macademian Girl i nie ukrywali, że to właśnie niewidoma biegaczka i blogerka powinny znaleźć się w finale "TzG". Ostatecznie okazało się jednak, że więcej głosów od widzów otrzymał Tomasz Działowy i to właśnie on zmierzy się w finale z Joanną Mazur. Decyzja widzów wyraźnie zaskoczyła jurorów i nie spodobała się internautom, którzy publikowali w sieci mocne komentarze. Powinni Tamara i Rafał przejść dalej, bo Gimper nawet tańczyć nie umie - Gimper tragedia - Nie nadaje się do finału on nie tańczy on dobrze chodzi 🤣😡 - Nie liczy sie w tym przypadku popularność internetowa tylko umiejętności taneczne,żenada intenauci! - pisali internauci. Fala hejtu wylała się na Gimpera i na jury - okazuje się bowiem, że fani Tomasza Działowego nie byli zachwyceni zachowaniem jury po ogłoszeniu wyników głosowania. Sprawę skomentowała Iwona Pavlović! Iwona Pavlović apeluje do internautów Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" w sieci rozpętała się burza. Jedni byli zszokowani, że Macademian Girl, która zachwycała swoim tańcem, przegrała z Gimperem - pozostali nie ukrywali oburzenia zachowaniem jury, które nie cieszyło się z wygranej youtubera. Internauci ostro krytykowali m.in. Iwonę Pavlović. Jurorka postanowiła odpowiedzieć na zarzuty fanów Gimpera. Bardzo go szanuje, zresztą jak wszystkich uczestników TzG. Tomek nie tańczy dobrze i to mówię....