Agnieszka Kaczorowska to jedna z tych gwiazd, które bez wątpienia są na językach internautów. Wszystko za sprawą jej życia prywatnego, które w ostatnim czasie przeszło całkowitą rewolucję. Tym razem głos w sprawie zabrała Iwona Pavlović. Ta postanowiła obronić tancerkę.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy mówią o "Tańcu z Gwiazdami". To ze względu na nową edycję tanecznego show, która już tej jesieni zagości na ekranach Polsatu. Internauci dotychczas spekulowali, kto pojawi się na popularnym parkiecie. Teraz już wszystko wiadomo - znamy skład nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Poza zaskakującymi nazwiskami ze świata show-biznesu i Internetu, w programie niezmiennie pojawi się Iwona Pavlović, która z pasją i profesjonalizmem będzie oceniać tancerzy i gwiazdy. Tym razem natomiast postanowiła pokusić się o ocenę... Agnieszki Kaczorowskiej!

Nie da się ukryć, że tancerka jest ostatnio na językach internatów - wszystko za sprawą jej życia prywatnego, które w ostatnim czasie przeszło istną rewolucję! Jurorka nie ma wątpliwości, co do umiejętności tanecznych gwiazdy - twierdzi, że jej miejsce jest właśnie na parkiecie.

Nawet jej ostatnio powiedziałam: Agnieszko, rób to jak najdłużej, bo jak będziesz starsza, będziesz tęskniła za tym, że mogłaś tańczyć, a już np. nie możesz

W rozmowie z portalem Plotek.pl jurorka zwana "Czarną Mambą" odniosła się także do wydarzeń z życia prywatnego tancerki i niepochlebnych ocen, kierowanych w jej stronę. Jak się okazuje, ta stanęła w jej obronie:

Tak już jest w dzisiejszych czasach. Nie wiem, jak ona do tego podchodzi, ale ja bym podchodziła na luzie. Uważam, że każdy ma prawo żyć tak, jak chce i jak jemu się podoba

A następnie dodała:

Być może będzie musiała się dalej zmierzyć z tym, ale nie wiem, czy ona nie jest na to gotowa, bo już tak naprawdę dużo jej się oberwało w życiu. Nie wiem, czy tak zawsze bardzo zasłużenie. (...) Wiadomo, że osoba rozpoznawalna jest na tapecie, więc czasami współczuję. Ale ja bym żyła dalej po swojemu, bez względu na to, co o mnie piszą

podsumowała.