17. sezon "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo już, że pierwszy odcinek show fani zobaczą 14 września o godzinie 19:55.

Skład gwiazd 17. edycji TzG: kim są uczestnicy?

W jubileuszowej odsłonie tanecznego show na parkiecie pojawi się aż 12 znanych postaci. Wśród nich znajdują się celebryci, aktorzy, sportowcy, muzycy, a także osoby związane z internetem. W programie wystąpią:

Ewa Minge

Maja Bohosiewicz

Tomasz Karolak

Michał Czernecki

Katarzyna Zillmann

Wiktoria Gorodecka

Barbara Bursztynowicz

Maurycy Popiel

Lanberry (Małgorzata Uściłowska)

Aleksander Sikora

Marcin Rogacewicz

Mikołaj Bagiński

Zestawienie tych nazwisk wywołało spore poruszenie wśród fanów programu, a niektóre wybory okazały się sporym zaskoczeniem.

Zaskakujące pary na parkiecie – kto zatańczy z kim?

"Fakt" ujawnił również skład tanecznych par, co przyciągnęło uwagę widzów i komentatorów. Oficjalna lista partnerów i partnerek jeszcze nie została podana publicznie przez produkcję, jednak "Fakt" wyjawił potencjalne pary, które mają wystąpić jako duet w najnowszej edycji "TzG":

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Lanberry i Piotr Musiałowski

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Tomasz Karolak i Izabella Skierska

Pozostałe pary oraz potwierdzenie powyższych par przez stację ma nastąpić niebawem.

Premiera jesienią 2025 na antenie Polsatu

Program „Taniec z Gwiazdami” powróci na antenę Polsatu już jesienią 2025 roku. Emisja show została zaplanowana na niedzielne wieczory, co ma zapewnić maksymalną oglądalność i idealne wprowadzenie w nowy sezon telewizyjny. Dla wielu fanów to właśnie data premiery była długo wyczekiwaną informacją. Oficjalne rozpoczęcie 17. edycji przypada na drugą połowę września.

Wśród uczestników szczególną uwagę zwraca Mikołaj Bagiński, znany z internetu influencer. To kolejne potwierdzenie trendu wprowadzania do programu nie tylko tradycyjnych gwiazd telewizji czy kina, ale również osób rozpoznawalnych dzięki mediom społecznościowym. To zróżnicowanie ma przyciągnąć zarówno młodsze, jak i starsze pokolenia widzów, co może okazać się jednym z kluczy do sukcesu nowej edycji.

