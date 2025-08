Katarzyna Zillmann pojawiła się na jesiennej ramówce Polsatu. Nie bez powodu. Jak wiadomo, duma polskiego wioślarstwa pojawi się na parkiecie uwielbianego show "Taniec z Gwiazdami" - w dodatku w parze jednopłciowej. Sportsmenka opowiedziała o emocjach, jakie jej towarzyszą przed pierwszymi treningami.

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie wszyscy wyczekują nowej edycji tanecznego show Polsatu. Szczególnie, że stacja sukcesywnie odkrywa kolejne karty. Ostatnio największe emocje wzbudził fakt, że na parkiecie "Tańca z Gwiazdami pojawi się uwielbiany influencer, Mikołaj Bagiński. Teraz z kolei wielką sensacją stała się informacja, że swoje taneczne umiejętności pokaże także Katarzyna Zillmann - doskonale znana na międzynarodowej arenie sportowej. Co więcej, ta zatańczy w parze jednopłciowej! W najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" stworzy duet z Janją Lesar! W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim nie ukrywała swoich emocji:

To jest prawda i mega się jaram, bo będzie to pierwszy taki przypadek w polskiej edycji, więc no nie chcę zrobić siary, nie chcę zrobić też wstydu mojej partnerce

wyznała.