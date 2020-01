Irina Shayk gorzko o rozstaniu z Bradleyem Cooperem! Nie uwierzycie, jak teraz go nazywa! 

Irina Shayk i Bradley Cooper rozstali się niedługo po tym, jak o romansie aktora i Lady Gagi plotkował cały świat. Latem 2019 roku oficjalnie zakończyli swój związek, ale nadal widują się ze względu na swoją córeczkę. Do niedawna żadne z nich nie komentowało, tego, co dzieje się w ich życiu prywatny, ale teraz modelka znalazła się na okładce "Vogue'a" i udzieliła szczerego wywiadu. Zobaczcie, co powiedziała Irina Shayk o "B"! Jak odnajduje się w roli samotnej matki?

Irina Shayk o życiu bez Bradleya!

Irina Shayk na Instagramie opublikowała okładkę brytyjskiego "Vogue'a" i szczerze podziękowała redaktorowi naczelnemu za wspaniały, ale trudny wywiad, podczas którego była bliska łez:

A zostanie wybraną przez ciebie, Edwardzie Enninful, na okładkę "British Vogue" to zaszczyt. Dziękuję za uczynienie mnie częścią twojej wizji i rozśmieszanie mnie, nawet gdy chciałam płakać w trakcie wywiadu - napisała na Instagramie modelka.

Irina w wywiadzie wprost powiedziała, że może nie tworzyli z Bradleyem (którego nazywa tylko inicjałem "B") idealnej pary, ale był to dla niej ważny czas i nie żałuje. Przyznała też, że życie bez partnera jest zupełnie inne:

Dwóch wspaniałych ludzi nie musi tworzyć dobrej pary. Myślę, że mieliśmy szczęście doświadczyć tego, co było między nami. Życie bez B to nowe terytorium. - powiedziała w wywiadzie Irina Shayk.

Modelka o życiu samotnej matki

Irina Shayk i Bradley Copper mają dwuletnią córkę, Leę De Seine. Na co dzień dziewczynką zajmuje się modelka, ale również babcia i niania. Irina w wywiadzie dla "Vogue" wyznała, że bycie samotną i pracującą matką nie jest łatwe. Czasem modelka jest załamana! Tak szczerego wywiadu już dawno nie udzieliła:

Trudno znaleźć równowagę między byciem samotną mamą a byciem kobietą pracującą i opiekunem. Zaufaj mi, są dni, kiedy się budzę i mówię: „O mój Boże, nie wiem, co robić, rozpadam się - wyznała szczerze Irina Shayk.

Ciekawe, czy Bradley Copper odniesie się do wywiadu byłej partnerki! Jak sądzicie?

Irina Shayk poradziła sobie już po rozstaniu z Bradleyem Cooperem.

Instagram

Od jakiegoś czasu modelka jest widywana z innym mężczyzną

Eastnews

Irina Shayk spędza mnóstwo czasu ze swoją córką.