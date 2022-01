Irina Shayk przyleciała do Polski. Zatrzymała się w najdroższym hotelu w Warszawie!

Wygląda na to, że Irina Shayk zapomniała już o Bradley'u Cooperze! Ostatnio modelka została przyłapana na randce z tajemniczym mężczyzną i wyraźnie nie chciała, aby robiono jej zdjęcia. Gwiazda jest dopiero singielką od 4 miesięcy, jednak nie zamierza już wracać do przeszłości. Czy sfotografowany mężczyzna jest jej przyjacielem a może parę naprawdę łączy coś więcej? Zobacz! Irina zapomniała już o Bradleyu W czerwcu br. Irina Shayk rozstała się z Bradleyem Cooperem. Para spotykała się ze sobą przez 4 lata. I w 2017 roku przywitała na świecie córkę, która otrzymała na imię Lea. Niestety związek gwiazd należy już do przeszłości i nic nie wskazuje na to, że para do siebie wróci. Dlaczego? Ostatnio informowaliśmy o nowym związku Bradleya Coopera . Przypomnijmy, że aktor miał zostawić Irinę Shayk dla Lady Gagi. Gwiazdor bał się jednak zaangażować w nowy związek, co bardzo nie podobało się piosenkarce. Ostatecznie para rozstała się na dobre w momencie, gdy mieli o swoim uczuciu opowiedzieć światu. Teraz zarówno Bradley jak i Gaga muszą chodzić na randki. Podobno reżyser zakochał się w Angelinie Jolie! Czy będzie z tego coś poważnego? Zobaczymy! Zobacz także: Wyluzowana Angelina Jolie w bardzo odważnej stylizacji! Pokazała za dużo? Nieustanne plotki o Bradley'u Cooperze i jego nowych miłosnych relacjach, wymusiły na Irinie, aby i ona zaczęła żyć przyszłością. Modelka zdaje sobie sprawę, że to koniec związku z aktorem. Irina zaczęła chodzić na randki, jednak w przeciwieństwie do ex partnera nie spotyka się z żadnymi sławami. Ostatnio paparazzi przyłapali ją z tajemniczym mężczyzną w Nowym Jorku. Para wyraźnie nie chciała zostać sfotografowana, jednak nie udało im się uciec przed dziennikarzami. Zobaczcie zdjęcia z randki, gdzie Irina wysyła całusy "koledze". Myślicie, że to...