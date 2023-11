Reklama

Grzegorz Krychowiak nie ma teraz łatwego życia. Choć podczas Mundialu strzelił jednego gola, kibice i tak mocno krytykują go za słabą formę podczas turnieju i wiele błędów, które doprowadziły do tego, że ponieśliśmy porażkę. Krychowiak zaraz po powrocie z Rosji, zabrał swoją ukochaną Celię na wakacje do USA. Para wypoczywała przez prawie dwa tygodnie w Miami, teraz przenieśli się do Rio de Janeiro, gdzie Krycha już nie tylko wypoczywa, ale też ostro trenuje. To właśnie nowe zdjęcie Krychowiaka z Rio, rozbawiło internautów. Dlaczego?

Grzegorz Krychowiak wraca do treningów

Internauci zaraz po Mundialu na Instagramie wyśmiewali grę Krychowiaka, ale potem skupiali się już tylko na jego zdjęciach i filmikach z wakacji. Zwłaszcza jedno wideo zwróciło uwagę wszystkich. Celia Jaunat pokazała nagranie, na którym skrada się w stronę Grzegorza i wkłada mu palec w pupę. Celia szybko usunęła wideo, ale ono i tak zaczęło krążyć po sieci, a Krychowiak został wyśmiany przez internautów. Teraz sytuacja znów się powtarza. Tym razem internauci śmieją się z tego zdjęcia Grzegorza:

Krychowiak wrócił do treningów, ale fani w komentarzach na Instagramie zarzucają mu, że trenuje w złych butach i z... poduszką!



Byku, zapomniałeś jeszcze taboret pod tą suwnice podłożyć, żeby łatwiej i przyjemniej się ten przysiad robiło Oby teraz jakiś transfer do klubu wyszedł, tylko takiego, gdzie się gra. Trzymam kciuki. Jak tam idzie wsadzanie palca w dupe? Na bank forma wróci jak tylko przestanie sobie robić zdjęcia, logiczne XD

Pod sztangą Grzesiek nie trzyma poduszki, a ręcznik, ale internauci i tak go wyśmiewają ;). Myślicie, że Grzegorz jeszcze udowodni w kadrze i w klubie, że jest dobrym piłkarzem?

Grzegorz Krychowiak stał się w ostatnim czasie obiektem kpin internautów

A wszystko przez to wideo