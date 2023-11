1 z 3

Piękna partnerka Grzegorza Krychowiaka wywołała ostatnio małą internetową burzę publikując kontrowersyjny filmik z plaży. Widzimy na nim dość frywolne zabawy polskiego piłkarza i jego dziewczyny. Ale zdjęcia, które modelka zamieszcza na swoim profilu instagramowym są zupełnie inne. Trzeba przyznać, że bardzo sexy!

Zobaczcie najnowszą wpisy Célii Jaunat z wakacyjnego wypadu do Ameryki. Najpierw Miami, teraz Bahamy... Jest na co popatrzeć! Zapraszamy do naszej galerii!

Więcej: Reprezentacja może i nie zabłysła – ale styl ich dziewczyn to strzał w dziesiątkę! GŁOSUJCIE na najbardziej stylową WAG!

