Po nieudanym Mundialu polscy piłkarze udali się na wakacje! Zasłużone? Dla wielu to teraz kwestia sporna, my jednak zostajemy przy tym, że każdy zasługuje na odpoczynek. Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat wybrali oczywiście egzotyczne kierunki i bardzo luksusowe hotele. Na pierwszy rzut - Miami i hotel rodziny Versace, Villa Casa Casuarina!

Floryda szybko jednak znudziła się stylowej parze. Dlatego ich kolejnym kierunkiem są Bahamy! Jeśli myślicie, że wybrali popularne, turystyczne miejsce, jesteście w błędzie. Grzegorz i Celia odpoczywają na prywatnej plaży na jednej z wysp! A skoro mają dla siebie mnóstwo wolnej przestrzeni, na której nikt im nie przeszkadza, to pozwalają sobie na różne szaleństwa. Poniżej - przykład! Oglądacie na własną odpowiedzialność, bo my naprawdę nie wiemy, jak się do tego odnieść. Czy tego typu filmik powinien pojawić się w sieci? Zobaczcie i oceńcie sami!

Biorąc pod uwagę to, że wakacje to wakacje i trzeba się nimi cieszyć, chyba jesteśmy w stanie zrozumieć ich spontaniczność i radość.

Zobaczcie, co wrzuciła Celia na swojego Instagrama!

Celia ma poczucie humoru! Na szczęście Grzegorz też!