Anna z "Rolnik szuka żony" zdradza, kto podjął decyzję o rozstaniu!

Ania i Kuba z 6. edycji "Rolnik szuka żony" rozstali się. Internautów zaniepokoiły wpisy uczestniczki programu i ostatecznie Anna zdecydowała się napisać oświadczenie, w którym potwierdziła, że nie spotyka się już z Jakubem. To rozstanie odbiło się w sieci szerokim echem, a widzowie "Rolnika" są bardzo zawiedzeni, bo od początku kibicowali tej sympatycznej parze. W komentarzach pojawiło się mnóstwo zarzutów wobec Anny. Niektórzy internauci obwiniają właśnie ją. Teraz Ania z "Rolnik szuka żony" odpowiada fanom programu i zdradza, kto podjął decyzję o rozstaniu!

Na Instagramie pod zdjęciami Anny z "Rolnika" pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których to ona jest obwiniana za rozstanie z Jakubem. Niektórzy internauci piszą wprost, że to rolnikowi zależało bardziej, a ona wcale nie była zakochana, tylko szukała wsparcia dla siebie i dziecka:

- Kuba był zapatrzony w Ciebie od samego początku, a Ty wręcz przeciwnie. Odniosłam wrażenie, że on jest odpychający dla Ciebie fizycznie. Byłam pewna, że z takim podejściem właśnie tak to się zakończy, to była jedynie kwestia czasu.

- Ja odnoszę wrażenie, że nie potrafiłaś pokochać Aniu...

- Jakoś nie widziałam „tego czegoś” w Tobie gdy na niego patrzyłaś...