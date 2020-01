Informacja o zakończeniu związku Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła internautów. Fani pary byli pewni, że uczucie, które ich połączyło, to miłość, która zdarza się bardzo rzadko. Po zakończeniu programu para nie zamieszkała razem, ale Jakub starał się odwiedzać ukochaną i jej syna tak często, jak to było możliwe. Sama Anna zapewniała, że Jakub i jej 12-letni Jaś dogadują się doskonale i bardzo szybko znaleźli wspólny język.

Po informacji o rozstaniu pary internauci zaczęli martwić się m.in. o synka uczestniczki i o to, jak znosi rozstanie mamy z partnerem, którego zdążył już zaakceptować.

Zobacz także: Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" rozstali się! Jest oświadczenie byłej partnerki rolnika!

Ania z "Rolnik szuka żony" o rozstaniu z Jakubem i o synu

Ania z "Rolnik szuka żony" w wywiadzie dla magazynu "Dobre Rady" przyznała, że to właśnie 12-letni Jaś namówił ją na udział w programie. Kobieta podchodziła początkowo z dystansem do znajomości z rolnikiem, właśnie ze względu na nastoletniego syna. Nie chciała się angażować nie mając pewności, jak do tej relacji podejdzie jej dziecko. Jednak obawy okazały się bezpodstawne, a Jaś szybko zaakceptował wybranka mamy.

Fakt, że Ania i Jakub zdecydowali się na rozstanie twierdząc, że mają inne spojrzenia na przyszłość, skupił uwagę internautów na uczuciach chłopca:

Trzeba może było nie brnąć w to dalej skoro miałaś za i przeciw, nie tylko zraniłaś jego ale może i synka... Na pewno jest mądry i kochany, ale to dziecko, które widzi słyszy i myśli, a dzieci mają dużą wyobraźnię... Nie fajnie jest poznać partnera mamy, a za parę miesięcy widzieć ją z innym... - napisała na profilu Ani internautka.

Zarzuciła również uczestniczce, że jej relacja z Jakubem nie była szczera:

(...) Od początku dawałaś odczuć, że on Cię nie pociąga fizycznie ani nie jest w twoim typie, starałaś się na siłę przełamać to, że nie wygląd jest najważniejszy, a jednak nie wyszło. Życzę ci szczęścia i rozsądku, zanim będziesz chciała z kimś być, sama zadaj sobie pytanie, czego naprawdę chcesz i czy słowa RODZINA to te akurat słowa, które ty rozumiesz, bo dla mnie rodzina to przede wszystkim wsparcie i wiara w drugą osobę. Pozdrawiam♥️ - dodała internautka.

Ania odpowiedziała niemalże od razu:

Skąd ta pewność, że to ja zraniłam?

Rozstanie Ani i Jakuba niewątpliwie wywołało burzę w sieci. Jednak sądząc po oświadczeniach wydanych zarówno przez Anię, jak i Jakuba można sądzić, że para rozstała się w zgodzie i wzajemnym szacunku. Oboje doceniają wspólnie spędzony czas. Jakub ma nadzieję, że jego relacja z Anią i jej synem wciąż będzie trwała i oparta na przyjacielskich warunkach.

Zobacz także: Rolnik szuka żony: Internauci krytykują Anię po rozstaniu z Jakubem! Odpowiedziała na ich zarzuty!

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" rozstali się. Ta wiadomość zaszokowała internautów, którzy wierzyli w ich miłość

Mat. prasowe

Fani pary martwią się o 12-letniego syna Ani, który polubił Jakuba