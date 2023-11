1 z 7

Małgorzata Rozenek z mężem Radosławem Majdanem i synami Stasiem i Tadziem całą niedzielę spędzili w centrum Warszawy, gdzie zbierali na WOŚP. Mimo mrozu, gwiazda TVN wraz z mężem i dziećmi kwestowała dla Jurka Owsiaka i z pewnością zebrała sporą sumkę. Małgorzata i Radosław przekazali też specjalną piłkę na licytację WOŚP. Gwiazda pochwaliła się też zdjęciem, na którym wraz z rodziną pozują z Jurkiem Owsiakiem. Pod zdjęciem z Owsiakiem, Małgorzata napisała:

Wielki człowiek???? wspaniała akcja. Cudownie być tego częścią ???????????? Jurek kochamy Cię❤️❤️❤️

Nie wszystkim jednak spodobało się to, że Rozenek z rodziną wspiera WOŚP i chwali Jurka Owsiaka. Co pisali internauci? I co na to Małgorzata Rozenek? Zobaczcie kolejne slajdy!

