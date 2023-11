Rocznik 1997, oryginalny przebieg 50.000km. Przód przerobiony z modelu caro, na wersję przejściową. Z fabryki na Żeraniu wyjechał zielony, teraz jest jednak oklejony szarą matową folią - miał wyglądać jak resorak z dzieciństwa i tak też się stało. Ten samochód generalnie niczym wehikuł czasu przenosi do przeszłości. Zapach tapicerki, dźwięk silnika, wyjący most i znowu w myślach prujesz z rodzicami nad morze zajadając jajko ze srebrnej folii. Felgi we wzorze BBS i nowiutkie opony całoroczne. Profesjonalne car-audio łącznie z wyciszeniem drzwi, co akurat było kompletnie bezsensu przez wspomniany wyjący most, ale kto bogatemu zabroni - czytamy na stronie aukcji.