Jest zdjęcie Gerarda Pique z tajemniczą blondynką! To z nią zdradził Shakirę? 

Jak tylko okazało się, że Shakira i Gerard Pique się rozstali, na piłkarza spadła lawina krytycznych komentarzy. Katalońska prasa doniosła o rzekomej niewierności sportowca, który miał zauroczyć się pewną tajemniczą 22-letnią hostessą. Wreszcie gwiazdy potwierdziły, że nie są już razem. Choć Shakira nie ujawniła szczegółów, to wizerunek jej byłego partnera znacznie ucierpiał w ostatnim czasie.

Ostatnio na temat byłego ukochanego Shakiry wypowiedziała się zagraniczna influencerka. Szwedka opublikowała zdjęcie Gerarda Pique z tajemniczą blondynką i dokładnie opisała swoje spotkanie z piłkarzem. Nie przebierała w słowach!

Szwedzka influencerka ostro o byłym partnerze Shakiry: "Sława namieszała ci w głowie i to jest żałosne"

Po rozstaniu Shakira i Gerard Pique starają się unikać mediów, jednak ze względu na zobowiązania zawodowe oraz fakt, że są osobami publicznymi, nie jest to łatwe. Zwłaszcza że ostatnio prasę zalały doniesienia, które sugerują, że związek gwiazd skończył się skandalem. Niedawno paparazzi przyłapali smutną Shakirę, gdy zawoziła syna do szkoły. Tymczasem Gerard Pique wybrał się na event do Sztokholmu, gdzie spotkała go pewna szwedzka influencerka.

El muy hdp ya se anda mostrando con su nueva novia. @3gerardpique sos peor que Antonio de la Rúa al final. pic.twitter.com/pLHtYetJP2 — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) June 19, 2022

Katrin Zytomierska chciała skorzystać z okazji i podeszła do zawodnika FC Barcelony, by poprosić o pozdrowienie jej syna, który jest wielkim fanem piłki nożnej. Gerard Pique jednak odmówił, co rozwścieczyło kobietę. Influencerka nie tylko w ostrych słowach skomentowała zachowanie byłego partnera Shakiry, ale także opublikowała na Instagramie jego zdjęcie z tajemniczą blondynką.

Słuchaj, frajerze. Prawdopodobnie większość dziewczyn na tej imprezie chce cię prze*ecieć. Ja widzę cię i od razu myślę o moim synu. Byłam z tobą szczera. Poprosiłam, żebyś przywitał się z moim synem. Odpowiedziałeś "nie". Ponieważ jesteś kim? Facetem, który potrafi kopać piłkę? Nie robi to na mnie zbytniego wrażenia. To, co mnie smuci, to fakt, że sława namieszała ci w głowie i to jest żałosne - napisała autorka.

Ze względu na nowe fakty w sprawie rozstania Shakiry i Gerarda Pique, wpis szwedzkiej influencerki szybko narobił hałasu w prasie. Warto przypomnieć, że Pique miał zdradzić Shakirę ze znacznie młodszą kobietą, którą poznał w jednym z nocnych klubów w Barcelonie.

Choć reakcja Katrin Zytomierskiej była przesadzona, to kolejny przykład na to, że Gerard Pique po rozstaniu z Shakirą nie może liczyć na przychylność fanów.