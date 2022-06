Pierwsze zdjęcia Shakiry po rozstaniu z Gerardem Pique. Jej wyraz twarzy mówi wszystko

Nie milkną plotki na temat głośnego rozstania Shakiry i Gerarda Pique. Choć para wreszcie opublikowała oświadczenie, w którym w dość zwięzły sposób potwierdziła zakończenie związku, to nie dało się ukryć, że gwiazdy rozeszły się w atmosferze skandalu. W zagranicznej prasie ciągle pojawiają się kolejne doniesienia, które przede wszystkim dotyczą rzekomych zdrad piłkarza FC Barcelony. Podobno hiszpański sportowiec miał zostać przyłapany na niewierności z 22-letnią hostessą. Katalońscy dziennikarze opublikowali nowe szczegóły w tej sprawie, m.in. podając nazwę klubu nocnego, w którym Pique spotykał się z młodszą kobietą. Zobacz także: Shakira zabrała głos po rozstaniu. Fani są w szoku: "Jestem zniesmaczona" Gerard Pique wielokrotnie widywany z 22-letnią hostessą w klubie nocnym?! Shakira i Gerard Pique potwierdzili rozstanie w oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych , jednak to nie zakończyło medialnej burzy, jaka wybuchła wokół gwiazd. Dziennikarze katalońskiego dziennika "El Periódico" co jakiś czas wracają z nowymi doniesieniami. Wiemy już, że skandal źle wpłynął na zdrowie piosenkarki. Shakira bowiem niedawno trafiła do szpitala . Jak przekazała niedawno zagraniczna prasa, Gerard Pique poznał rzekomą kochankę w klubie La Traviesa. Nazwę lokalu można przetłumaczyć z hiszpańskiego jako "Niegrzeczna". Podobno w ostatnim czasie piłkarz prowadził bardzo bogate życie nocne i często odwiedzał to miejsce. Tam Gerard Pique miał być regularnie widywany z tajemniczą 22-latką . To był ich punkt spotkań - przekazał informator "El Periódico". Nowa sympatia Gerarda Pique ponoć przeczuła, że w związku z głośnym rozstaniem piłkarza i Shakiry niedługo hiszpańscy dziennikarze mogą zacząć się nią interesować. Dlatego postanowiła usunąć...