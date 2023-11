Reklama

Książę William zdradził imię trzeciego dziecka przez przypadek? Do niecodziennej sytuacji doszło podczas obchodów Anzac Day (święta państwowego Australii i Nowej Zelandii), w których bierze udział wraz z księciem Harry’m. William, podczas rozmowy z Wysokim Komisarze Australii ds. Wielkiej Brytanii, Alexandrem Downerem, zasugerował, że jego synek, którzy przyszedł na świat, otrzyma właśnie takie imię:

Czy myślałeś o imieniu Alexander dla swojego syna? - zapytał Alexander Downer.

To zabawne, że o to zapytałeś. To dobre imię - odpowiedział książę.

Ale to nie wszystko! Downer zdradził, że chciałby, aby trzecie royal baby otrzymało imię Jerry - bo takie nosi jego nowozelandzki odpowiedni, sir Jerry Mateparae. William miał powiedzieć wtedy:

Jerry to bardzo silne imię

To co, będzie Jerry czy Alexander? :) Co ciekawe, bukmacherzy mają zupełnie inne typy - mówi się, że syn Kate i Williama otrzyma imię Arthur lub Albert. Przewijają się również imiona James i Philip. Rodzina królewska na razie nie podaje tej informacji oficjalnie.

Co ciekawe, brytyjskie media trafiły na jeszcze jeden trop, który może zdradzać imię Ryoyal Baby 3. Dziennikarze znaleźli dość ważny dowód, który może wskazywać, jak naprawdę Kate i William nazwali syna. Według brytyjskich mediów trzecie dziecko książęcej pary będzie jednak nosić imię... Albert! Dlaczego? Okazuje się bowiem, że na stronie internetowej monarchii została "zarezerwowana" podstrona właśnie dla kcięcia Alberta! Taka sama sytuacja była w przypadku George'a i Charlotty. Dla pozostałych imion, które wymieniane są wśród tych, które mogą wybrać Kate i William, takich podstron nie ma.

Co o tym myślicie?

Ponadto, książę William, podczas Anzac Day, chętnie opowiadał o drugim synku zgromadzonym gościom. Zdradził, jak się czuje i czy dobrze śpi.

Bardzo dobrze, dziękuję. Jest w świetnej formie, na szczęście. Śpi jak do tej pory całkiem dobrze, więc jest dobrze - powiedział William.

Jak widać, w rodzinie królewskiej dzieje się dużo. Po narodzinach kolejnego potomka, monarchia szykuje się do kolejnego, wielkiego wydarzenia - ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle, który odbędzie się już 19 maja. Oficjalnie wiadomo, że William zostanie świadkiem swojego brata (co nikogo nie dziwi, bo Harry był świadkiem Williama). Wielka Brytania jest niezwykle podekscytowana nadchodzącym wydarzeniem i śledzi dosłownie wszystko, co jest z nim związane.

Księżna Kate urodziła synka 23 kwietnia. Oficjalnie nie znamy jeszcze jego imienia.

