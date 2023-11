Ilona Łepkowska, scenarzystka i pisarka zawsze miała wyraziste poglądy. W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Flesz" mówi o pracy przy serialu "Korona Królów" oraz współpracy z prezesem TVP, Jackiem Kurskim. Krytycy serialu i prezesa Kurskiego będą zawiedzeni słowami słynnej scenarzystki.

Przyznam, że z żadnym poprzednim prezesem nie miałam tak dobrych, bliskich relacji. No a poza tym to pierwszy z licznych prezesów TVP, jakich znałam i dla których pracowałam, który wręczył mi kwiaty i to wtedy, gdy nawet jeszcze nie wiedział, czy zdecyduję się pomóc przy pracy przy "Koronie Królów". Pod tym względem to jest dla mnie zdecydowanie „dobra zmiana” - mówi w rozmowie z Fleszem.