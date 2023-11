Maria Ciunelis w rozmowie z "Newsweekiem" opowiedziała, jak wyglądała pierwsza wersja serialu "Korona królów". Okazuje się, że współautorka pierwszego scenariusza chciała pokazać w serialu wydarzenia historyczne widziane z perspektywy kobiet. Co więcej, produkcja miała nosić tytuł "Korona królowej".

Niestety, pomysł Marii Ciunelis najwyraźniej nie spodobał się władzom TVP.

Na wszelkie uwagi i prośby o zachowanie staranności historycznej słyszałam: ale to przecież telenowela. I to z drugorzędnymi aktorami, bo na pierwszą ligę telewizji nie stać. Więc w pewnym momencie napisałam list do prezesa Kurskiego, poskarżyłam się, że jak na flagowy projekt misyjnej telewizji, nie czujemy się traktowani odpowiednio poważnie. Odpowiedzi nie dostałam, za to pojawiła się pani Łepkowska.