- Jestem niezmiernie dumny z tego, że udało się ruszyć z tym arcyambitnym przedsięwzięciem. Myślałem sobie tak: jeżeli z jednej strony jest tak duże wzięcie na seriale historyczne w rodzaju „Wspaniałego stulecia”, a z drugiej strony nie mamy w Polsce takiego serialu, pokazującego barwnie naszą historię, to obowiązkiem publicznej telewizji jest wejść i wypełnić tę lukę. Zdecydowałem się na to, mimo, iż pojawiały się głosy, że to się nie może udać. Sądzę, że będzie wprost przeciwnie i osiągniemy spektakularny sukces - mówi Jacek Kurski portalowi Wirtualnemedia.pl.