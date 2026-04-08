Zachowanie Ilony Felicjańskiej w "Królowej przetrwania" coraz bardziej odbija się na uczestniczkach programu. W najnowszym odcinku Nicol i Natalia nie wytrzymały. Co aż takie rozwścieczyło?

Ostatnia eliminacja z "Królowej przetrwania" dwóch uczestniczek, po której z programem pożegnały się Agnieszka Grzelak i Dominika Tajner ewidentnie odbiła się na nastrojach pozostałych pań. W drużynie "Bombowych bab" atmosfera robiła się coraz bardziej napięta, a po kłótni Mai Rutkowski z Iloną Felicjańską w "Królowej przetrwania", Nicol i Natalia postanowiły wykorzystać sytuację i zasugerować pozostałym uczestniczkom, by przy kolejnych eliminacjach wspólnie głosowały na tę samą osobę.

Ja nie mogę powiedzieć, że ja będę eliminowała np. Monikę. Chcę być uczciwa sama ze sobą. To, co mówicie ma sens, ale dla mnie nie jest to do końca logiczne, tak jak wam się wydaje. Myślę, że Agnieszka nie była fair o do końca lojalna wobec naszej grupy i dlatego ją wskazałyśmy. Wy wybrałyście ją, bo ją bardziej lubiłyście, bo jest młodsza, bo więcej ją znałyście, to też nie była eliminacja na zasadzie ''eliminujemy tą, która jest największym zagrożeniem'', ja czuję, że ja nie jestem dla was zagrożeniem, a mnie wskazałyście - mówiła gorzko Ilona Felicjańska.

Ciągłe negowanie przez Ilonę Felicjańską zdania innych uczestniczek sprawiło, że Natalia i Nicol nie kryły swojego rozgoryczenia.

Rozmowa u nas leży. Mimo to, że cały czas rozmawia, cały czas się kłóci, cały czas jest tutaj nauka i spokój wewnętrzny nam tłumaczony, to jednak wydaje mi się, że nasze starsze towarzystwo nie patrzy na nas, jak na ludzi, tylko jak na dzieciaki - mówiła rozżalona Nicol Pniewska.

Ta się napięcie we mnie budowało, jeszcze ona tak gada, gada, że ja ją oskarżam, żeby ona działała wbrew grupie. No jak mówisz '' ty zdania nie zmienisz, bo masz takie, to trochę działasz (...) Ja nawet nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć. Już chciałam wstać i trzasnąć w stół - dodała Natalisa w rozmowie z Nicol.

Ilona Felicjańska jednak pozostawała nieugięta.

Ja jestem, jaka jestem. Ja mam swoje zdanie, próbowała mi Natalia często wmówić, że powinnam ulegać naciskom grupy. Gdy słyszę, jak powinnam, mówię ''nie''. - mówiła przed kamerami.

Po emocjonalnej wymianie zdań przeszedł czas na kolejną konkurencję.

Ilona Felicjańska ponownie narzuca swoje zdanie uczestniczkom "Królowej przetrwania"

Po tym jak uczestniczki "Królowej przerwania" zmierzyły się w wyzwaniu na kajakach, ponownie nie kryły rozgoryczenia zachowaniem Ilony Felicjańskiej. Ta bowiem gorzko komentowała zmagania swojej drużyny mówiąc wprost:

Stwierdziłyśmy, że jeśli byłaby konkurencja kręcenia się wokół własnej osi, to byłybyśmy najlepsze - mówiła Ilona Felicjańska.

Kiedy Karolina Pajączkowska zaczęła zwracać się do Boga o pomoc, Felicjańska zaprotestowała.

Nie wzywaj Pana Boga nadaremno, ma ważniejsze sprawy! Tutaj jest nasza spryt, ważny. On i tak czuwa nad nami. - mówiła.

Ostatecznie obie drużyny zostały zdyskwalifikowane, po tym jak Dominika Rybek użyła kamienia zamiast klucza do otworzenia jednej ze skrzynek, zaś Karolina Pajączkowska zdecydowała się na sprint w konkurencji polegającej na wyścigu kajakiem. Tym samym żadna z drużyn nie wygrała luksusowego campu.

I się cieszę się nie cieszę, że będziemy razem. Z jednej strony to jest jedna z nielicznych okazji, żebyśmy ze sobą porozmawiały, ale przeraża mnie fakt, że ten camp jest o wiele mniejszy i jak my się tam pomieścimy - podsumowała Izabela Macudzińska decyzję Małgorzaty Rozenek-Majdan w ''Królowej przetrwania''.

Nie ufam dwóm osobom z konkurencyjnej drużyny i jakiś lęk się we mnie pojawił - przyznała przed kamerami Karolina Pajączkowska.

