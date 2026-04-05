Maja Rutkowski wzięła udział w 3. edycji "Królowej przetrwania", którą aktualnie możemy oglądać na antenie TVN. Żona detektywa chętnie opowiadała pozostałym uczestniczkom o swoim życiu, a także prywatnych zawirowaniach męża. Co na to sam Krzysztof Rutkowski? W rozmowie z Party.pl postawił sprawę jasno.

Krzysztof Rutkowski komentuje udział żony w "Królowej przetrwania"

Maja Rutkowski wyraźnie otworzyła się przed innymi uczestniczkami "Królowej przetrwania", którym chętnie opowiada o swoim życiu osobistym. Nie ominęła burzliwych wątków, z których dowiedzieliśmy się, że po 6 latach Krzysztof Rutkowski dowiedział się, że jest ojcem dziecka innej kobiety. W pierwszym odcinku również Maja miała możliwość porozmawiać z mężem przez telefon, co wywołało spore zamieszanie wśród widzów.

Po chwili rozmowy zobaczyliśmy bowiem, że Krzysztof Rutkowski zaczyna wypytywać żonę o PIN. Opinia publiczna krytycznie oceniła jego postawę, twierdząc, że nie interesował się tym, co dzieje się w dżungli. Nieco innego zdania jest sam zainteresowany, który w rozmowie z naszą reporterką przyznał:

Ten początek nie wypadł najlepiej. Była pewnego rodzaju dyskredytacja, tak ja oceniłem, medialna, ale być może było to na potrzeby stacji, na potrzeby podbicia oglądalności, ponieważ nic nie jest tak fotogeniczne jak zło, jak porażka, jak upadek. To jest bardzo fotogeniczne, dlatego też sądzę, producent wiedział co robi. Ja osobiście, patrząc na to, oceniłem to na zasadzie: ''Ok, najęłaś się do tej roli, podpisałaś umowę, musisz szczekać jak ci każą''

Wyjaśnił również, że ich rozmowa telefoniczna trwała o wiele dłużej niż pokazano na ekranie:

Jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że rozmowa, która jest prowadzona przez kilkanaście minut, gdzie jest zrywana łączność, ja przekazuję Mai wiele informacji, które do niej nie docierają, a jedyne co zostało nagrane i zapisane w mowie i w dźwięku, ''kochanie daj mi PIN''

Krzysztof Rutkowski odniósł się również do licznych zwierzeń żony, w których opowiadała o jego synu, o którym dowiedział się po latach. Jak on podchodzi do tej sytuacji?

