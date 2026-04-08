Program "Królowa przetrwania" to istna bomba emocji. Każdy sezon dostarcza widzom, i samym uczestniczkom, ogrom wrażeń - zaczynając od wzruszeń, a kończąc na aferach. Również trzecia odsłona show nie odstaje w tym od poprzednich. Zapowiedź szóstego odcinka nie pozostawia wątpliwości, że znów zrobi się gorąco.

Mamy przedpremierowy fragment "Królowej przetrwania"

Już w środę o 21:30 TVN wyemituje szósty odcinek "Królowej przetrwania". Do mediów społecznościowych trafiła krótka zapowiedź, z której dowiadujemy się, że tym razem uczestniczki będą musiały sprawdzić się podczas wiosłowania. Choć nie zostało ujawnionych więcej szczegółów dotyczących zadania, możemy domyślać się, że drużyny będą ścigać się kajakami,

Krótki fragment pokazuje nam, że Ilona Felicjańska nie będzie sobie radziła z tym wyzwaniem najlepiej. Gdy koleżanki z grupy zaczęły ją poganiać, ta rzuciła krótko:

Robię co mogę!

W pewnym momencie również Ilona postanowiła zmienić swoje miejsce w kajaku, co nie spodobało się pozostałym uczestniczkom.

Ilona, nie rób tak! Prawa! krzyczała Karolina.

Jak się okazało, postawa 52-latki coraz bardziej wadzi również widzom, o czym dali znać pod najnowszą zapowiedzią odcinka.

Ilona do domu...

Jaka ta p. Ilona teraz mądra i święta... myślał by kto. Z całym szacunkiem, to miejsce i ten program nie jest dla tej pani! Ani pod względem psychicznym i co kluczowe fizycznym...

Nie oglądam tego programu i nie chce patrzeć szkoda, czasu i oczu. Wystarczy, jak w czasie przeglądania w internecie trafię na zapowiedź nowego odcinka, to już mam dość

Dwie uczestniczki odpadają z "Królowej przetrwania"

W minionym odcinku "Królowej przetrwania" stawka nagle skoczyła w górę: najpierw uczestniczki zmierzyły się z testem wiedzy, a chwilę później przyszły eliminacje, które zakończyły się podwójnym pożegnaniem. Największe poruszenie wywołał m.in. moment związany z hymnem. Podczas testu padło pytanie o dokończenie wersetu "Jeszcze Polska nie zginęła…", a jedna z uczestniczek miała problem z kontynuacją i wprost dopytywała, czy chodzi o piosenkę.

Po teście nadszedł moment, który w "Królowej przetrwania" zawsze tnie emocje na pół: głosowanie i decyzje drużyn. Najwięcej głosów otrzymały Ilona Felicjańska i Agnieszka Grzelak. O tym, kto ostatecznie odejdzie, miała przesądzić drużyna przeciwna. Wskazanie było jednogłośne: z programem pożegnała się Agnieszka Grzelak.

Wydawało się, że to koniec, ale produkcja dorzuciła jeszcze jeden zwrot. Dodatkowo liczony głos Sofi przesądził o drugiej eliminacji. I właśnie wtedy padło nazwisko, którego nikt nie spodziewał się w tym kontekście: z programu odpadła także Dominika Tajner, mimo że chwilę wcześniej wygrała test.

Nowy odcinek "Królowej przetrwania" już 8 kwietnia o 21:30 na antenie TVN.

