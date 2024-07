Niezła sprzedaż erotycznego thrilleru Ilony Felicjańskiej spowodowała, że ta nie zamierza poprzestać na tylko jednej książce. Celebrytka postanowiła iść za ciosem i już za miesiąc szykuje kolejną. Tym razem zamiast o "braniu go do ust" przeczytamy (jakie to odkrywcze) o kulisach jej pracy w show-biznesie.

Magazyn "Flesz" zdradza, że publikacja o życiu Ilony będzie przedstawiona w formie "wywiadu rzeki z modelką". Nie zabraknie też rozmów z ludźmi, który "dobrze ją znają i z nią pracowali". Ciekawe, czy wypowiedzą się także koleżanki celebrytki, które "wstydzą się chodzić na te same imprezy co ona"?

- Zbliża się moja 40-stka, ważny moment w życiu każdej kobiety. W nowej książce podsumowuję ten czas, osiągnięcia, wzloty i upadki. Opowiadam w niej szczerze o sobie i o tym, co mnie w życiu spotkało - zagaja Ilona w rozmowie z magazynem.

Prawdę powiedziawszy, Felicjańska nie robi nic innego od dobrych kilku lat jak tylko opowiadanie o sobie. Czym więc chce zaskoczyć? Podobno w "wywiadzie rzece z modelką" czytelnik pozna jej prawdziwe "ja", które "mocno różni się od wizerunku przedstawionego w mediach". Który to już raz? My już dawno straciliśmy rachubę.

