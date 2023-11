Tekst piosenki "Do końca" Z.B.U.K.U. To hit, który w szatni puszcza Lewandowski!

Podnosisz gardę, zaciskasz pięści

Zaciskasz zęby, jesteś zawzięty

Wiesz co cię kręci i wiesz co napędza

Kochasz, gdy czujesz tą krew na swych zębach

Przeciwnik pęka, niszczysz go wzrokiem

Przez całe życie tu, pod jednym blokiem

Czujesz to w sobie i wiesz co potrafisz

Poszedłbyś w ogień dziś za swoich braci

Trud ciężkiej pracy, lata treningu

Wszystko to po to, by stanąć na ringu

Mnóstwo wysiłku i setki wyrzeczeń

Wiosna, czy zima, czy lato, czy jesień

Wiesz co Cię niesie i co płynie w żyłach

To już nie krew to adrenalina

Gong i zaczynasz, i wybuchła wojna

Pytanie tylko, czy dotrwasz do końca?

Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam

Trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz

Nawet, gdy czujesz strach, albo już nie masz sił

Musisz dotrwać do końca choćbyś miał tu paść na ryj

/2x