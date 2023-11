2 z 7

Anna Lewandowska to propagatorka zdrowego stylu życia, trenerka i dietetyczka. Żona Roberta Lewandowskiego codziennie inspiruje swoje fanki do dbania o siebie w social mediach oraz na blogu. Wydała aż trzy książki: „Healthy Mama. Poradnik zdrowej mamy”, „Zdrowe gotowanie by Ann”, „Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”. Wszystkie sprzedawały się świetnie, dzięki czemu Anna Lewandowska zarobiła na nich aż 500 tysięcy złotych.