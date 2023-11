Księżniczka Charlotte w tym roku rozpoczyna naukę. Kate i William wybrali dla niej tę samą szkołę, do której chodzi George, czyli Thomas's Battersea. Edukacja królewskich dzieci nie jest tania, a księżniczka będzie miała naprawdę napięty grafik. Do tej pory dziewczynka chodziła do szkółki Willcocks w Kensington, a już 5 września zacznie naukę w szkole podstawowej. Ile będzie kosztowała jej edukacja? Jak księżniczka poradzi sobie w szkole? Zobaczcie...

Księżniczka Charlotte idzie do szkoły!

Pierwszego dnia na rozpoczęcie roku szkolnego księżniczkę Charlotte, podobnie jak dwa lata temu George'a, odprowadzą do placówki rodzice. Potem dziewczynka zostanie już w szkole i przed nią zajęcia z języka francuskiego, podstaw matematyki, muzyki oraz sztuki. Księżniczka uwielbia taniec dlatego rodzice wybrali dla niej też zajęcia z baletu i aktorstwa. To jednak nie wszystko! Oprócz obowiązkowych przedmiotów dzieci mają też wiele zajęć na świeżym powietrzu, gdzie dowiadują o ekologii, dużo rysują i uczą się wzajemnych relacji. Wydaje się, że nauka w tej elitarnej placówce to przyjemność! Jednak edukacja tam kosztuje, i to całkiem sporo!

Okazuje się, że to edukacja George'a jest znacznie droższa, William i Kate za kolejne dziecko uczące się w tej samej szkole zapłacą mniej. Mimo wszystko kwoty robią wrażenie! Czesne w Thomas's Battersea to koszt prawie 19 tys. funtów, co oznacza ponad 90 tys. zł! To cena za zajęcia podstawowe, każdy dodatkowy przedmiot jest osobno doliczony do tej kwoty.

Jak księżniczka Charlotte poradzi sobie w szkole?

O to Kate i William nie muszą się martwić. Charlotte nie raz pokazała, że ma charakterek i rozstawia po kątach swoich braci. Jest odważna i pewna siebie, a to oznacza, że nie powinna mieć problemów z adaptacją w szkole podstawowej, tym bardziej, że nie jest to dla niej nowe doświadczenie i już wcześniej zaczęła przygodę ze szkołą. Księżna Kate z pewnością pochwali się zdjęciami księżniczki Charlotte z pierwszego dnia w szkole. Czekamy!

Księżniczka Charlotte uwielbia zabawy na powietrzu

