Mogłoby się wydawać, że dzieci księżnej Kate i księcia Williama żyją jak w prawdziwej bajce. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca prawda. Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis muszą już bowiem w bardzo młodym wieku przestrzegać królewskiego protokołu i zasad panujących w rodzinie królewskiej. Wiadomo, że m.in. nie mogą grać w gry planszowe czy siedzieć z dorosłymi przy stole. Jakby tego było mało, mają już zapewnioną przyszłość i małe pole do popisu w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zawodu czy realizacji planów. Oczywiste jest m.in. że książę George zostanie kiedyś królem. Co natomiast czeka księżniczkę Charlotte? Jej rodzice podjęli już jedną decyzję, dotyczącą jej przyszłości!

Księżniczka Charlotte ma już 4 lata. 2 maja świętowała swoje urodziny. Na razie córka księżnej Kate i księcia Williama może cieszyć się beztroskim dzieciństwiem, ale do czasu. Rodzice Charlotte podjęli już bowiem decyzję, dotyczącą jej edukacji i jak się okazuje, księżniczka trafi od prywatnej szkoły Thomasa Battersea, tej samej, w której od dwóch lat uczy się książę George!

Szkoła jest wyjątkowa, ponieważ główną zasadą wyznawaną w niej jest to, że każda osoba jest równa. Zasady wychowawcze są wzorowane na Marii Montessori. Można się więc spodziewać, że to odpowiednie miejsce dla młodych ludzi.

Z zachwytem przyjęliśmy informację, że książę i księżna Cambridge zdecydowali, by księżniczka Charlotte’a dołączyła do swojego starszego brata, George’a, w szkole Thomasa Battersea. Oczekujemy przyjęcia jej i wszystkich nowych uczniów do szkoły we wrześniu – poinformował dyrektor szkoły.

Ciekawe, czy małej księżniczce spodoba się chodzenie do tej szkoły.

