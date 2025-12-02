Iga Świątek wakacje Mauritius. Pokazała prywatne kadry z urlopu

Iga Świątek, znana z wyjątkowo zdystansowanego podejścia do prywatności, tym razem zaskoczyła swoich fanów. Po wyczerpującym sezonie tenisowym zdecydowała się na chwilę relaksu i udała się na wakacje. Co nietypowe, podzieliła się prywatnymi kadrami z tego wypoczynku, publikując je na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Na zdjęciach widać Świątek w nieformalnych okolicznościach - w trakcie spacerów, kąpieli w oceanie czy jazdy na rowerze. Do tej pory takie kadry były rzadkością, co tym bardziej przyciągnęło uwagę mediów i fanów.

Iga Świątek na wczasach w luksusowym kurorcie na Mauritiusie

Iga Świątek wypoczywała w prestiżowym kurorcie One&Only Le Saint Géran na Mauritiusie. Miejsce to słynie z dyskrecji i wyjątkowych udogodnień. Tenisistka, wraz z bliskimi, zamieszkała w jednej z najbardziej strzeżonych willi ośrodka. Cena za dobę to blisko 7 tys. dolarów.

Do dyspozycji gości willi był prywatny basen, ogród, osobisty asystent, samochód z kierowcą, meleks, a nawet możliwość przylotu helikopterem. Świątek cieszyła się najwyższym standardem relaksu i komfortu w otoczeniu egzotycznej przyrody.

Choć głównym celem wyjazdu był odpoczynek, Świątek nie zrezygnowała całkowicie z aktywności. Według relacji, chętnie jeździła po półwyspie rowerem, pływała w oceanie oraz spacerowała z ojcem po plaży. W wolnych chwilach znajdowała też czas na odbijanie piłek na korcie.

Spędziłam cudowny czas na wakacjach, a każdy dzień przynosił nowe wspomnienia, radość i słońce. Myślę jednak, że przede wszystkim był dla mnie przypomnieniem, że każdy dzień może przynieść szczęście napisała na Instagramie Świątek.

Iga Świątek na wczasach z ojcem i Darią Abramowicz

Ten czas był także okazją do rodzinnych spotkań i budowania relacji. W wakacyjnym towarzystwie znaleźli się ojciec Igi, jej psycholożka Daria Abramowicz oraz agent Jules Mercier. Towarzyszyła im również Joanna Gutral, przyjaciółka Abramowicz. Opublikowane przez Świątek zdjęcia były częścią współpracy reklamowej. Jednak wpis zamieszczony przy fotografiach miał bardzo osobisty charakter.

