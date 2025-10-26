Iga Świątek od dawna podkreśla, jak ważną rolę odgrywa w jej życiu muzyka, a szczególne miejsce w jej sercu zajmuje Taylor Swift. Polska tenisistka wielokrotnie mówiła o swoim uwielbieniu dla amerykańskiej gwiazdy popu. Twórczość Taylor Swift towarzyszy jej nie tylko w czasie wolnym, ale także w chwilach regeneracji pomiędzy wymagającymi meczami i treningami.

Już w sierpniu 2024 r., podczas turnieju WTA w Cincinnati, Świątek wyznała w rozmowie z "Tennis Channel", że niecierpliwie czeka na premierę nowego albumu swojej idolki. "Swifties mają wiele teorii, więc już nie wiem, których słuchać, a których nie. Ale jestem bardzo podekscytowana" – przyznała.

Iga Świątek ujawniła, co napisała jej Taylor Swift

Taylor Swift zdecydowała się wysłać do Igi Świątek osobisty list, który zawierał niezwykle poruszające słowa. Do przesyłki dołączyła także swój najnowszy album zatytułowany „The Life of a Showgirl”. List został napisany na specjalnym papierze w kolorystyce nawiązującej do okładki płyty.

W treści wiadomości Swift napisała: „Jeśli to czytasz, jesteś kimś, kto okazał miłość, kimś, kogo podziwiam i z kim bardzo chciałabym celebrować powitanie »The Life of a Showgirl« na świecie”. Ten gest wyraźnie poruszył Igę Świątek, która niezwłocznie podzieliła się radosną nowiną ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Otrzymanie osobistego listu i albumu od idolki wywołało u Igi Świątek ogromne emocje.

O mój Boże, Taylor Swift. Kilka lat temu nawet nie marzyłam o takich chwilach. Jestem taka wdzięczna napisała Iga Świątek.

Wydarzenie to było dla niej nie tylko spełnieniem marzeń, ale również dowodem na to, że ciężka praca i pasja mogą prowadzić do niezwykłych, osobistych momentów. Prezent od Taylor Swift stał się dla niej symbolem uznania i wyjątkowego połączenia ze swoją muzyczną inspiracją.

Ostatnio w życiu polskiej tenisistki nie brakuje emocji i to niekoniecznie związanych z występami na korcie. Niedawno Iga Świątek pochwaliła się wyjątkowym zdjęciem ze swoim ojcem.

Iga Świątek Taylor Swift: szokujący list od gwiazdy instagram/iga.swiatek

Poruszające wyznanie Igi Świątek: „Płakałam wiele razy”

Wcześniej, w 2024 r., tuż po wygranej w turnieju French Open, Świątek wyruszyła do Liverpoolu, by uczestniczyć w koncercie Taylor Swift. To było spełnienie jednego z jej marzeń. W relacjach z wydarzenia tenisistka pisała: „Tak, płakałam wiele razy podczas koncertu. Tak, to było niesamowite. Jesteś niesamowita, Taylor”.

Było to niezwykle emocjonalne przeżycie, które zbliżyło ją jeszcze bardziej do swojej idolki i umocniło jej przynależność do grona lojalnych fanów – tzw. Swifties.

