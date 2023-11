1 z 5

Iga Lis i Taco Hemingway są ze sobą już od kilku miesięcy. Do tej pory jednak para nigdy nie pokazywała swoich wspólnych zdjęć na profilach społecznościowych, a jej relacja wyszła na jaw głównie dzięki zdjęciom paparazzi. Zakochani zdecydowanie unikali rozgłosu i wydawać się mogło, że ich związek nie potrwa długo, zwłaszcza że córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa planowała wyjechać na studia do Anglii. Obecnie Iga już studiuje na jednej z brytyjskich uczelni, ale to nie zaszkodziło jej relacji z Taco. Iga właśnie po raz pierwszy pokazała zdjęcie ze swoim ukochanym! Zobaczcie więcej na kolejnych stronach galerii!

