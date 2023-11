Reklama

Rafał Masny został nową gwiazdą Polsatu! Uwielbiany przez nastolatków youtuber, współtwórca kanału Abstrachuje, już jesienią poprowadzi nowy program "Lepiej późno niż wcale". Dla Rafała Masnego był to telewizyjny debiut. Do tej pory można go było jedynie zobaczyć w internetowych filmikach, które nagrywał wraz z kolegami: Czarkiem Jóźwikiem (narzeczonym Maffashion - przyp. red.) oraz Robertem Pasutem. To właśnie oni stoją także za parodią znanego przeboju Taconafide "Tamagotchi". Czy youtuberzy kontaktowali się z Quebo i Taco Hemingwayem przed nagraniem filmu? Jak zareagowali na niego raperzy? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

