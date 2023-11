2 z 4

Obieżyświat

Jego historia w niczym nie przypomina „trudnych” życiorysów polskich raperów wychowanych na blokowiskach w niebezpiecznych dzielnicach. Taco Hemingway, czyli Filip Szcześniak, urodził się w Egipcie, gdzie jego ojciec pracował w firmie eksportowej. Rodzice od początku dbali o to, by był dobrze wykształcony, znał języki. Mały „Fifi” (pseudonim wziął się z jego miłości do gry „FIFA”) z mamą rozmawiał po angielsku, a z tatą po polsku. Czy to doświadczenie wpłynęło na jego rozwój? „Nie mam pojęcia, kim byłbym teraz jako człowiek, gdybym całe życie mieszkał w Polsce. Mogłoby być ze mną lepiej, gorzej, mógłbym równie dobrze być tym samym człowiekiem. Skłaniam się ku tej ostatniej opcji, bo wierzę, że człowieka wychowuje przede wszystkim dom, a nie najbliższa okolica”, mówił Taco w jednym ze swoich nielicznych wywiadów. Do Polski wrócił w 2013 roku i dostał się do prestiżowego LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Po maturze wyjechał do Londynu, ale nie pracować na zmywaku, tylko na staż w Instytucie Kultury Polskiej. Muzykę zaczął tworzyć już w liceum. Najpierw chciał pisać tylko po angielsku, ale zdawał sobie sprawę, że w Polsce nie ma szansy się przebić z tekstami w obcym języku. I miał rację. Głośno zrobiło się o nim trzy lata temu, gdy wydał minialbum „Umowa o dzieło” z hitem „Następna stacja”. Taco z miejsca zyskał rzesze fanów, choć krytycy zarzucali mu, że pisze banalnie. Jeszcze chłodniej na jego karierę zareagowali niektórzy raperzy.

– To jest muzyka dla dzieciaków, ale inteligentnych. Taco fajnie nawija, ale wiem, że środowisko raperów jest na niego wk*******, bo za szybko udało mu się osiągnąć sukces – mówi nam raper Michał Zawidzki.

