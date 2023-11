3 z 4

Iga Lis i Taco Hemingway na Florydzie

Iga Lis widocznie miała chwilę wolnego na studiach, ponieważ postanowiła odpocząć wraz ze swoim ukochanym. W tym celu para wybrała się do Stanów Zjednoczonych. Iga i Taco zwiedzają między innymi Florydę. Oboje wyglądają na zrelaksowanych. Iga Lis postanowiła nawet - co zdarza się bardzo rzadko - opublikować zdjęcie samego Taco Hemingwaya, które zostało zrobione w jednej z knajpek. Wygląda na to, że między nimi miłość kwitnie!

