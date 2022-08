W nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy pierwszą, jednopłciową parę w historii programu. Jacek Jelonek oraz Michael Danilczuk zatańczą razem na parkiecie tanecznego show, co cieszy widzów i fanów show. Decyzja stacji wzbudziła jednak skrajne emocje głównie wśród konserwatywnych środowisk. Co na temat tej pary myśli doświadczona tancerka oraz gwiazda TVP - Ida Nowakowska?

Ida Nowakowska o jednopłciowej parze w "Tańcu z Gwiazdami"

Ida Nowakowska to utalentowana tancerka oraz niekwestionowana gwiazda TVP. Jej pierwsze taneczne kroki w telewizji mogliśmy zobaczyć w pierwszej edycji "You Can Dance - Po prostu tańcz", od tamtej pory gwiazda z powodzeniem rozwija swoją karierę jako prezenterka telewizyjna, a w najbliższym czasie zobaczymy Idę Nowakowską w roli jurora "You Can Dance - Nowa Generacja". Gwiazda nie ukrywa swojego przywiązania do wiary katolickiej, której wierni, w większości przypadków, posiadają konserwatywne poglądy na życie... Podczas, gdy stacja Polsat ogłosiła, że Jacek Jelonek i Michael Danilczuk zatańczą razem na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w Internecie zawrzało.

Ida Nowakowska zapytana przez "Fakt" wyznała co tak na prawdę sądzi o pomyśle jednopłciowej pary w tanecznych show. Padła zachowawcza odpowiedź...

-Nie wiem... Tańce towarzyskie są zbudowane na relacji... ja nie jestem specjalistką od tego rodzaju tańca. Z wielką przyjemnością posłuchałabym, co ma do powiedzenia Agustin Egurrola - próbowała wybrnąć z pytania w rozmowie z "Faktem".

Ida Nowakowska postanowiła dodać od siebie, że sama niejednokrotnie widziała pary jednopłciowe na parkiecie. Odbywało się to jednak podczas innego rodzaju tańca. Co do tańca towarzyskiego, gwiazda wyraziła swoje wątpliwości.

-Ale przecież są i duety i różne konfiguracje, więc taniec dwóch mężczyzn to jest coś, co widziałam milion razy, natomiast nie wiem jeśli chodzi o taniec towarzyski... - wyznała.

