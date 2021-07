Ida Nowakowska na nowych zdjęciach z synkiem. Maluch rośnie jak na drożdżach 

Synek Idy Nowakowskiej lada dzień skończy dwa miesiące i choć gwiazda TVP tuż po porodzie wróciła do pracy, wciąż jest nierozłączna ze swoim maluszkiem. Najlepszym dowodem na to są zdjęcia paparazzi, na których widzimy świeżo upieczoną mamę z wózkiem podczas rodzinnych spacerów, czy kołyszącą chłopczyka za kulisami programu "You Can Dance - nowa generacja". Teraz fotoreporterzy ponownie przyłapali Idę Nowakowską na ulicy! W zachwyt wprawia nie tylko gwiazda i jej forma, ale również chłopczyk, który rośnie jak na drożdżach. Co więcej, w domu Idy Nowakowskiej ostatnio miało miejsce wielkie święto - szczególnie ważne, bo pierwsze w życiu jej synka!

Ida Nowakowska z synkiem: nowe zdjęcia paparazzi

7 maja Ida Nowakowska i Jack Herndon po raz pierwszy zostali rodzicami. Jak się okazuje, maluszek, który pojawił się w życiu gwiazdy TVP całkowicie zawrócił jej w głowie, jednak dzięki pomocy męża i mamy, Ida Nowakowska może spełniać się zarówno w nowej roli, jak i w dalszym ciągu rozwijać swoją karierę. Co więcej, od kiedy Ida Nowakowska jest mamą, budzi jeszcze większe zainteresowanie, a paparazzi nie odstępują jej na krok. Teraz ponownie przyłapali gwiazdę, która szła z wózkiem ulicą.

Ida Nowakowska jak zwykle wyglądała nienagannie. Delikatny makijaż, włosy zaplecione w warkocz i luźna, modna stylizacja, a przede wszystkim, szeroki uśmiech i naprawdę wypoczęta buzia - niektóre z internautek wciąż zastanawiają się, jak ona to robi. Wygląda na to, że Ida Nowakowska faktycznie ma niekończące się pokłady energii. Trudno również nie zwrócić uwagi na jej synka, który jest już naprawdę duży! Chłopczyk lada dzień będzie kończył dwa miesiące, a my nie mamy wątpliwości, że z tej okazji rodzice przygotują dla niego coś specjalnego, tak jak wtedy, kiedy synek Idy Nowakowskiej kończył pierwszy miesiąc.

Jak wskazują fotoreporterzy, Ida Nowakowska wybrała się ze swoim synkiem do placówki zdrowia, by zaszczepić maluszka, którego imię wciąż trzymane jest w ścisłej tajemnicy. Na wyjście z chłopczykiem, Ida Nowakowska postawiła przede wszystkim na wygodę. Młoda mama założyła czarny top na ramiączkach, czarno-białe spodnie z wysokim stanem i zwężanymi nogawkami w dużą kratę oraz jeden z najmodniejszych modeli butów na lato 2021 - kultowe rzymianki, które wróciły do łask!

To jednak nie koniec ekscytujących momentów w życiu synka Idy Nowakowskiej. Zdjęcia paparazzi zostały zrobione 4 lipca, a tego dnia miała miejsce jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz - mianowicie Dzień Niepodległości. Co więcej, gwiazda postanowiła uczcić ważną datę w wyjątkowy sposób i opublikowała na swoim profilu na Instagramie urocze nagranie z synkiem oraz zdjęcia, na których jest ubrana w jeansową kamizelkę z amerykańską flagą. Z tej okazji rodzina wybrała się do jednej z popularnych amerykańskich knajp.

Instagram/idavictoria