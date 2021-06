Ida Nowakowska pokazała nagranie z kąpieli synka! "U nas to domena Tatusia"

Ida Nowakowska od narodzin synka prawie codziennie relacjonuje na swoim Instagramie to, jak wygląda jej życie, odkąd jest mamą. Do tej pory jej fani widzieli już pierwszy spacer z chłopcem, proces karmienia oraz to, jak zasypia. Teraz gwiazda "Dance Dance Dance" podzieliła się z obserwatorami filmem na którym wraz z mężem kąpią swoje maleństwo. To naprawdę urocze!

Ida Nowakowska kąpie synka! "Kąpiele mają w sobie taką magię"

Ida Nowakowska dzieli się z fanami najpiękniejszymi momentami swojego macierzyństwa, choć nadal jedną wielką tajemnicą pozostaje to, jak jej synek ma na imię. Fani i tak jednak zachwycają się kolejnymi nagraniami Idy, nie inaczej było tym razem, kiedy gwiazda podzieliła się z nimi filmikiem z kąpieli chłopca. Jak zdradziła, to zadanie szczęśliwego taty, Jacka!

Kąpiele mają w sobie taką magię. Wszyscy tak mówili, a ja nigdy nie wiedziałam o co chodzi... i nadal nie jestem w stanie tego wytłumaczyć... ale będziemy na zawsze pamiętać te wspólne chwile! Kąpu, kąpu! 🤍🤍U nas to domena Tatusia 😉☺️ A jak jest u Was? - pyta szczęśliwa Ida.

Fani są zachwyceni filmikiem Idy, ale najczęściej komplementują samą Nowakowską, która rzeczywiście wygląda zjawiskowo i w ogóle nie widać u niej zmęczenia (a przecież już wróciła do pracy!). Bardzo doceniają również męża gwiazdy, Idy, który mocno angażuje się w opiekę nad synkiem.

Instagram

Niedawno Ida Nowakowska po raz pierwszy świętowała również Dzień Dziecka w roli mamy. Napisała wówczas:

Byłam najszczęśliwszym dzieckiem na świecie dzięki moim cudownym rodzicom... Tak bardzo jestem wdzięczna za to, że będę mogła przekazywać taką miłość następnemu pokoleniu! To najpiękniejszy dar...

Instagram @idavictoria

Ida Nowakowska szybko wróciła do pracy po porodzie. Po tygodniu pojawiła się na finale "Dance Dance Dance", potem poprowadziła kilka wydań "Pytania na śniadanie", a także przekazała polskie punkty na Eurowizji 2021.