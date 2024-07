Wielka hollywoodzka produkcja "Spring Breakers" miała swoją kolejną premierę, tym razem w Los Angeles. Na czerwonym dywanie pojawiły się przede wszystkim główne bohaterki filmu, młode aktorki tj. Vanessa Hudgens, czy Selena Gomez.

Wspomniana wcześniej Vanessa Hudgens, miała na sobie ekstrawagancką suknię Naeem Khana, projektanta, którego uwielbiają gwiazdy za Wielkim Oceanem. Swój look aktorka uzupełniła drogą biżuterią od Neila Lane'a.

Selena Gomez postawiła na czerwień. W długiej sukni od Reem Acry wyglądała bardzo ładnie. Do tego czarna kopertówka Jimmiego Choo oraz biżuteria słynnej designerki Lorraine Schwartz.

Bella Thorne wybrała na tę okazję bardzo dziewczęcy look. Różowa sukienka z Topshop oraz szpilki od Valentino to świetny wybór, doskonały do jej młodego wieku. Zaś Ashley Benson, znana przede wszystkim z serialu "Pretty Little Liars", wybrała srebrne szpilki w szpic i miniówkę. Prosto, seksownie i świeżo.

