Edward Miszczak obchodził swoje 71. urodziny i zdecydował się na huczną imprezę w gronie śmietanki polskiego show-biznesu. Impreza odbyła się w jednym z warszawskich lokali, a atmosfera tego dnia była bardzo luźna. Wygląda na to, że dyrektor programowy Polsatu chciał ten wyjątkowy dzień spędzić w gronie dobrze znanych mu osób. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Huczne urodziny Edwarda Miszczaka

Wieczór na warszawskiej Pradze zamienił się w prywatne i huczne świętowanie z mocną obsadą nazwisk znanych z pierwszych stron gazet. Na 71. urodzinach Edwarda Miszczaka nie brakowało osób kojarzonych z aktorstwem, telewizją i mediami. Nocna impreza w Warszawie przeciągnęła się niemal do rana, jak informuje se.pl, a obecność Anny Cieślak i szerokiego grona zaproszonych gości sprawiła, że wydarzenie szybko stało się jednym z głośniejszych tematów towarzyskich. Trzeba przyznać, że Edward Miszczak pokazał, że lubi świętować urodziny w wyjątkowy sposób.

Na przyjęciu pojawili się m.in. Paweł Małaszyński, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Marta Żmuda Trzebiatowska, Małgorzata Ohme, Bartosz Węglarczyk czy Katarzyna Kolenda-Zaleska. Wśród osób uchwyconych na zdjęciach znalazł się też ksiądz Kazimierz Sowa. Lista gości pokazała, że urodziny miały wyraźnie towarzyski charakter.

Edward Miszczak w czułych uściskach z żoną

Wśród zdjęcięć paparazzi nie brakuje też prywatnych kadrów Edwarda Miszczaka z żoną, Anną Cieślak. Para nie szczędziłą sobie czułości i widać, że doskonale bawili się przede wszystkim w swoim towarzystwie. Parę dzieli spora różnica wieku, która poczatkowo była głośno komentowana, ale zakochani nie zwracają na to uwagi i cieszą się swoim szczęściem na każdym kroku, udowadniając, że miłość nie patrzy na wiek.

Warto przypomnieć, że Anna Cieślak i Edward Miszczak wzięli ślub w 2021 roku w kościele św. Anny w Krakowie. Tego dnia również towarzyszyła im plejada gwiazd polskiego show-biznesu.

Huczne urodziny Edwarda Miszczaka. Tłum gwiazd świętował z dyrektorem Polsatu

