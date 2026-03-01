Podczas występu 1 marca w programie "Halo tu Polsat", Edward Miszczak nieoczekiwanie zabrał głos w sprawie kulis popularnego show. Dyrektor programowy Polsatu wyznał, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" mierzy się z licznymi problemami, a niektóre z nich wywołują prawdziwy szok. Z relacji Miszczaka jasno wynika, że część uczestników programu prezentuje postawę, której trudno sprostać nawet najbardziej doświadczonej ekipie produkcyjnej.

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" stawiają żądania

Edward Miszczak nie krył rozgoryczenia, mówiąc wprost:

Na pokładzie są wielkie gwiazdy, na pokładzie są trudne gwiazdy, jakie jest życie producenta, to już wiemy - trzecia propozycja zmiany tancerki. Ciężko się trzeba napracować, żeby sprostać. Ale powolutku wszystko się udaje.

Te słowa rzucają zupełnie nowe światło na współpracę z celebrytami. Miszczak nie podał konkretnych nazwisk, ale ujawnił, że niektórzy uczestnicy wielokrotnie żądali zmian partnerów tanecznych. Takie sytuacje mają miejsce jeszcze przed oficjalnym startem programu, podczas pierwszych treningów, które są dla wszystkich ogromnym wyzwaniem fizycznym i psychicznym.

Na planie show nie brakuje napięć i nieporozumień

Miszczak zdradził, że początki każdej edycji to „krew, pot i łzy”, a adaptacja do rygorystycznego grafiku oraz nowej rzeczywistości telewizyjnej nie jest łatwa. Problematyczne bywają już pierwsze chwile na parkiecie, kiedy uczestnicy walczą nie tylko z własnymi słabościami, ale też ze wzajemnymi oczekiwaniami i wymaganiami. Każda zmiana tancerza czy tancerki wiąże się z koniecznością szybkiej reorganizacji całego programu i narusza ustalony wcześniej porządek.

Edward Miszczak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że show Polsatu to nie tylko błysk fleszy, ale też ogromne emocje, napięcia i nieoczekiwane sytuacje, z którymi musi się mierzyć cała ekipa. Każda kolejna edycja to prawdziwa walka o zadowolenie gwiazd i widzów, a za kulisami show rozgrywają się często dramatyczne sceny, o których szeroka publiczność nie ma pojęcia. Miszczak podkreślił, że mimo żądań i trudnych charakterów gwiazd, produkcja stara się zapewnić wszystkim jak najlepsze warunki, choć nie zawsze jest to łatwe.

