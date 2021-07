"Hotel Paradise": Sonia znowu poprawiła urodę?! "Zobaczcie jaka różnica w ustach"

Trzecia edycja " Hotel Paradise " pojawi się na ekranach telewizorów już 22 lutego. Fani hitowego programu TVN7 już nie mogą się doczekać, tym bardziej, że ma na nich czekać cała masa niespodzianek. Przed emisją pierwszego odcinka, produkcja co chwilę odkrywa nowe karty - ostatnio poznaliśmy pierwszego uczestnika i uczestniczkę reality show, a teraz okazało się, że piosenka, która otwiera nowy sezon programu to utwór Soni Szklanowskiej, którą mogliśmy poznać w drugiej edycji "Hotel Paradise". Słyszeliście już jej utwór? W poniższym artykule znajdziecie również teledysk oraz tekst do piosenki "Oto raj". Sonia Szklanowska nagrała piosenkę dla "Hotel Paradise 3". "Oto raj" - teledysk Sonia Szklanowska to jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek drugiej edycji "Hotel Paradise". Młoda kobieta, która dotarła do finału zyskała ogromną sympatię widzów, którzy chętnie śledzą jej losy za pomocą mediów społecznościowych, okazała się jedną z najlepszych wizytówek hitu TVN7. Do tego, jak możemy usłyszeć, Sonia ma prawdziwy talent, a piosenka otwarcia nowego sezonu "Hotel Paradise" naprawdę szybko wpada w ucho. Dodatkowo w klipie, na którego widok mamy ochotę natychmiast wybrać się na wakacje, poza Sonią występują również inni uczestnicy poprzednich edycji "Hotelu Paradise". Zobaczymy w nim Atę Postek i Dominikę Konował, oraz Violę Nowasielską i Macieja Kindlera. Jak na zaproszenie do nagrania piosenki zareagowała Sonia? Gdy dostałam propozycję zaśpiewania piosenki do nowego sezonu "Hotelu Paradise" byłam w ogromnym szoku. Bardzo się ucieszyłam, że uwierzono we mnie. Moja radość nie znała granic, bo jest to spełnienie mojego największego marzenia. Bardzo doceniam i...