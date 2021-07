"Hotel Paradise" Sonia w końcu pokazała chłopaka! Jest bardzo podobny do Roberta Kapicy!

Sonia w drugiej edycji programu "Hotel Paradise" nie znalazła miłości. Uczestniczka od samego początku była zauroczona Robertem Kapicą, jednak na ukradkowych spojrzeniach, pocałunkach i czułych słówkach ich znajomość się skończyła. Uczestnik programu nagle wybrał sobie do pary inną uczestniczkę, zostawiając Sonię zupełnie samą. Od tego momentu Sonia nie bardzo umiała znaleźć się na rajskiej wyspie, ale dzięki sprytnej taktyce i parze z Łukaszem Karpińskim dotarła do samego finału! Fani liczyli, że może pomiędzy Sonią a Robertem coś jeszcze zaiskrzy, jednak tak się nie stało. Robert pochwalił się związkiem z piękną miss, a Sonia przyznała, że ma chłopaka. W końcu zdecydowała się go pokazać, fani nie mogą uwierzyć, że mężczyzna jest podobny do... Roberta!

"Hotel Paradise" Sonia pokazała chłopaka "zakochaj się w kimś tak samo szalonym jak ty"

Sona Szklanowska już jakiś czas temu ogłosiła, że jest szczęśliwie zakochana. Zadbała jednak o to, żeby tożsamość jej partnera nie wyszła na jaw. Kim jest jej ukochany? Okazuje się, że jest to mężczyzna, z którym Sonia zna się już od dawna! Swoją miłość ostatnio opisała na Instagramie:

„Nasza historia...” wyjątkowa i wzruszająca... wiele lat musiało minąć żebyśmy zrozumieli, dlaczego nie układało się z Nikim innym. Za wszystko Ci dziękuje. ❤️ - pisała o swoim ukochanym.

Fani z ciekawością dopytywali się, dlaczego gwiazda "Hotelu Paradise" nie chce pokazywać swojego ukochanego. Sonia zapewniała wówczas, że przyjdzie na to odpowiedni czas. Wygląda na to, że ten właśnie nadszedł! Na swoim Instagramie Sonia poprzedziła zdjęcie ukochanego uroczymi słowami:

Zakochaj się w kimś kto widzi Twoje wady i je akceptuje. W kimś, kto chce być z Tobą, gdy nawet niczego nie masz. Zakochaj się w kimś, kto jest dobrym człowiekiem. Kto Ci pomoże, gdy spadasz. Zakochaj się w kimś, kto jest tak szalony jak Ty - napisała na swoim InstaStory.

Po czym przedstawiła swojego ukochanego. Dopisując słowa "teraz i zawsze"

soniaszklanowska/Instagram

Trudno nie ulec wrażeniu, że wybranek Sonii jest bardzo podobny do Roberta Kapicy, który bardzo się Sonii w programie podobał! Jak na razie uczestniczka "Hotelu Paradise" nie wyjawiła zbyt wiele informacji na temat swojego ukochanego, ale możemy się domyślać, że będziemy o nim słyszeć znacznie częściej!

robertkapica_official/Instagram

Sonia Szklanowska szybko zyskała sympatię widzów "Hotelu Paradise". Uczestniczka wnosiła do programu mnóstwo uśmiechu i pozytywnych emocji. Po powrocie do Polski Sonia skorzystała ze swoich pięciu minut. Stała się profesjonalną influencerką, a nawet założyła swoją markę biżuterii "Soul Stone by Stonka".