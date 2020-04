"Hotel Paradise". Ola zaatakowała Mariettę w finale: "To jej wina". Padły mocne słowa!

Za nami wielki finał programu "Hotel Paradise". Ostatecznie do finału dotarły dwie pary: Blondino z Martyną i Chris z Mariettą. Ta druga para zwyciężyła. Finał "Hotel Paradise" nie mógł obejść się bez... afery. Jedna z nich dotyczyła Maćka. Druga dotyczyła Oli i Marietty. O co poszło?

Zobacz także: "Hotel Paradise": Czy Viola i Adam są razem po programie?! Znamy prawdę

Wszystko zaczęło się jeszcze przed finałem. Kiedy Ola wróciła do programu "Hotel Paradise", to powiedziała otwarcie że stanie za Adamem, z którym wcześniej zawarła pakt. Ale Adam był wtedy z Violą, przyjaciółką Marietty, co Marietta ostro skrytykowała. Powiedziała wówczas, że dla niej "święta trójca" (Adam i Viola, ona i Chris oraz Ola i Maciek - bo to Maciek ją przywrócił do show) przestała istnieć! Ostatecznie Ola stanęła za Maćkiem, ale już się nie odzywała do Marietty...

Moim zdaniem, nasza kłótnia była spowodowana zachowaniem Marietty. Niestety nie naprawiła ona w porę naszej relacji i myślę, że ta końcówka była już wymuszona. Dlatego wybór jest prosty - powiedziała Ola o Marietcie.

A wy jak oceniacie to zachowanie? Zgadzacie się z Olą czy jesteście po stronie Marietty?

Zobacz także: Marietta czy Martyna? Która uczestniczka "Hotelu Paradise" zachwyciła swoim wyglądem w finale show?

A wy po czyjej stronie jesteście? Oli czy Marietty?

Ola przesadziła?