Afera w finale "Hotel Paradise". Na Maćka wylał się hejt: "Już gorzej zagrać nie mógł, masakra!"

Za nami wielki finał programu "Hotel Paradise", w którym ostatecznie do finału dotarli Marietta i Chris, praz Martyna i Blondino. Program wygrali Marietta i Chris, którzy na rajskiej ścieżce doszli do samego końca razem, wygrywając aż 100 tysięcy złotych do podziału. To był finał pełen emocji, m.in. ze względu na zachowanie Maćka. Dlaczego? Maciek był jednym z faworytów i wydawało się, że ma największe szanse na to, by wygrać "Hotel Paradise". Maciek ostatecznie jednak odpadł tuż przed finałem. Wiele kontrowersji pojawiło się po tym, kiedy uczestnicy mieli wskazać na zwycięzców. To właśnie zachowanie Maćka najbardziej nie spodobało się fanom programu. Maciek najpierw wybrał Chrisa:

Chris musi wygrać, basta - powiedział Maciek.

Jeśli chodzi o wybór dziewczyn, tutaj to nie było już takie oczywiste...

Zobacz także: "Hotel Paradise": Czy Viola i Adam są razem po programie?! Znamy prawdę

Maciek najpierw podszedł do Martyny i wydawało się, że to właśnie ją wybierze, a potem niespodziewanie... do Marietty! W sieci zaczęły pojawiać się negatywne komentarze na temat zachowania Maćka:

Maciek już gorzej zagrać nie mógł, masakra!

MACIEK to najgorsza osoba jaka widziałam! Porażka tego programu! - piszą internauci w komentarzach.

Też uważacie, że zachowanie Maćka było nieodpowiednie?

Zobacz także: Marietta czy Martyna? Która uczestniczka "Hotelu Paradise" zachwyciła swoim wyglądem w finale show?

Ostatecznie program wygrali Marietta i Chris.

A wy co sądzicie o zachowaniu Maćka w finale? To było nie fair?