To była szokująca wiadomość z ostatniego weekendu. Chris i Marietta, zwycięzcy pierwszej edycji "Hotelu Paradise", poinformowali o swoim rozstaniu! Smutną wiadomość dla wszystkich fanów przekazali za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

To nasza wspólna decyzja, jak się okazało jesteśmy zbyt różni. Proszę Was o zrozumienie i szacunek do zaistniałej sytuacji, oboje nie chcemy się na ten temat wypowiadać - napisała Marietta.

Czy Marietta z "Hotelu Paradise" jest z Łukaszem?

Wśród osób, które pocieszały ich po tej decyzji był również inny uczestnik "Hotelu Paradise", Łukasz Kobus "Długi".

Kochałem Was razem, będę kochał Was osobno, dla mnie najważniejsze jest to żebyście byli szczęśliwi. Kocham Was po prostu moje zwierzaki ❤️ - napisał.

Ale to nie wszystko. Gdy niedługo potem Marietta opublikowała w sieci pierwsze zdjęcia po rozstaniu z Chrisem zapozowała na nich właśnie z Łukaszem. Natychmiast pojawiły się więc pytania - czy są razem? Zapytaliśmy ją o to przy okazji naszej rozmowy na żywo. Zobaczcie, co odpowiedziała Marietta!

Marietta i Chris wygrali pierwszą edycję "Hotelu Paradise". Dziś ich związek jest już historią.

