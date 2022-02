To jeszcze nie koniec przygody Przemka w "Hotelu Paradise"? W ostatnim odcinku Przemek odpadł z programu, ale teraz opublikował w sieci krótką relację podczas której zaskoczył szczerym wyznaniem. Czy były uczestnik randkowego show Telewizyjnej Siódemki wkrótce wróci do programu? Sprawdźcie, co Przemek powiedział swoim fanom na Instagramie! Przemek znów pojawi się w "Hotelu Paradise"? Wielki finał czwartej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Już wkrótce dowiemy się, kto wygra najnowszą odsłonę hitu TVN7. Tuż przed finałowym tygodniem z programem pożegnał się jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, czyli Przemek. Przemek był w "Hotelu Paradise" od samego początku i przez wiele tygodni tworzył parę z Launo. Niestety, po jakimś między uczestnikami pojawiły się pierwsze nieporozumienia, a Launo powiedziała wprost, że chce być w parze z innym chłopakiem. Przemek próbował stworzyć relację z Ingą, ale ostatecznie swoje szczęście odnalazł u boku Sary . Niestety, w ostatnim odcinku powracający do programu Łukasz i Michał musieli wyeliminować z programu jednego uczestnika i okazało się, że panowie wskazali właśnie Przemka. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Sara i Przemek zaręczyli się? "Moja księżniczka" Przemek pożegnał się z programem, a podczas relacji na InstaStrories podziękował internautom za pozytywne wiadomości ze wsparciem. Co ciekawe, Przemek zdradził swoim fanom, że to jeszcze nie koniec wielkich emocji w "Hotelu Paradise". Czy to oznacza, że wkrótce znów zobaczymy go w programie? - Czy wrócę? Kto wie, zobaczymy. To się jeszcze okaże. Oglądajcie, ponieważ Hotel jeszcze was naprawdę bardzo, ale to bardzo zaskoczy - powiedział tajemniczo Przemek....