Pomimo iż wśród uczestników 3. edycji "Hotelu Paradise" nawiązało się wiele przyjaźni, nie brakowało też spięć, awantur, a także zaciętej rywalizacji. Największe emocje wśród fanów show budziły relacje Nathalii i Kary, które w programie walczyły o względy Marcina. Jak już wiemy, po zakończeniu programu przystojniak związał się z Karą, z którą do tej pory tworzy udany związek. Czy jego była partnerka nadal ma żal do Kary? Czy Kara wciąż żywi urazę do Nathalii? Sprawdźcie!

"Hotel Paradise 3": Kara szczerze o znajomości z Nathalią

Już niebawem na antenie Telewizyjnej Siódemki pojawi się 5. edycja "Hotelu Paradise", jednak uczestnicy pozostałych sezonów wciąż cieszą się ogromną popularnością. Do najbardziej rozpoznawalnych bohaterów należą niezaprzeczalnie Kara i Marcin z 3. edycji rajskiego hotelu, którzy do tej pory tworzą szczęśliwy związek. Ich relacja od samego początku wzbudzała ogromne emocje ze względu na to, jak szybko Marcin związał się z nową partnerką po odejściu Nathalii z miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. Na parę spadła fala hejtu, a Natalia nie szczędziła modelowi i jego dziewczynie gorzkich słów krytyki.

Czy po upływie czasu Kara i Nathalia wybaczyły sobie dawne waśni? W rozmowie z naszą reporterką Kara zdradziła, jakie ma relacje z byłą koleżanką z programu.

- Każdy ma swoje życie - mówi w rozmowie z Party.pl Kara. - Co było, to było - dodaje.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Kara i jaki ma stosunek do byłej partnerki Marcina.

